環時列台美軍購「懲罰」方案　國台辦：破壞台海穩定「死路一條」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

大陸《環球時報》昨（27）日晚間發文指出，針對軍售案，解放軍可透過軍機飛越海峽中線常態化、飛臨台灣島上方等措施，甚至摧毀新部署的美國進攻型武器，對台美實施終極警告。關於軍售案，國台辦發言人朱鳳蓮強調，外交部和國台辦連續幾日表態，民進黨當局勾聯外部勢力，破壞台海和平穩定，「給台灣民眾帶來深重災難，最終必然是死路一條。」

▲台灣海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈。（國防部提供）

朱鳳蓮指出，美國政府一再違背一個中國原則和中美三個聯合公報，「向台灣出售武器，向「台獨」勢力發出錯誤信號，我們堅決反對。」朱鳳蓮強調，「民進黨當局公然對大陸進行軍事威脅和挑釁，勾聯外部勢力以武謀獨，加劇台海緊張，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，最終必然是死路一條。」

▲岸置機動型魚叉反艦飛彈（Harpoon Coastal Defense）。（圖／Defense Media Agency）

美政府一週內2度宣布對台軍售，批准項目總價達1500億元新台幣，包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈 (SLAM-ER) 和相關設備、64枚陸軍戰術導彈系統 (ATACMS) M57 戰術飛彈、F-16戰機外部傳感器 (MS110)及相關系統及岸置魚叉反艦飛彈系統與飛彈，被陸方視為「具攻擊性的軍售案」。

對此，《環球時報》評論表示，大陸的軍事力量已對台形成壓倒性優勢，美國對台軍售改變不了，大陸的懲罰措施將包括軍機飛越所謂「海峽中線」進一步常態化、軍機警告性飛越台灣島，軍機常態化飛臨台灣島上空巡航，開啓對台實施經濟封鎖等，「如果這些仍起不到遏制美台加強軍事勾結的作用，大陸就可對台灣購買美國進攻型武器實施終極警告，解放軍將摧毀台灣新部署入列的美國進攻型武器。」