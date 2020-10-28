　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

巴蜀三國／來碗張飛愛喝的醒酒湯　揭秘中南海特供保寧醋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲閬中漢桓侯祠裡的張飛塑像。（圖／記者魏有德攝）

▲閬中漢桓侯祠裡的張飛塑像。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川閬中報導

四川南充閬中以三國文化著名，蜀漢五虎將之一的張飛，鎮守閬中長達7年，因為醉酒誤事，遭到部下殺害，首級被送往當時的孫吳，身體則被當地百姓建墓膜拜，也就是現今的「漢桓侯祠」。位列中國四大名醋之一的保寧醋，同樣產於閬中，製醋工藝最早可追朔到周代，三國時期也曾當做醒酒湯，至今，每年仍有專門提供中南海的陳醋釀製。

▲四川閬中寶寧醋文化館前身是傳承多年的手工作坊。（圖／記者魏有德攝）

▲四川閬中寶寧醋文化館前身是傳承多年的手工作坊。（圖／記者魏有德攝）

中國四大名醋分別為山西老陳醋、鎮江香醋、四川保寧醋及福建紅醋。其中，四川保寧醋以麩皮、小麥、大米、糯米為原料，佐以中藥材，被譽為川菜的靈魂。在1949年後，大陸部分中央領導人來自川、湘之地，由於吃不慣北方促，因此，寶寧醋每年都會以專用的發酵缸，手工釀製陳醋運往北京，供領導人使用。

▲寶寧醋文化館內保存以前專門特供北京中南海的手工發酵缸。（圖／記者魏有德攝）

▲寶寧醋文化館內保存以前專門特供北京中南海的手工發酵缸。（圖／記者魏有德攝）

此外，寶寧醋發展的歷史，也有一種跟閬中代表人物張飛有關的傳說。由於張飛好酒，經常喝得酩酊大醉影響軍務，因此，便有部下將閬中的醋加上中藥及水稀釋，製成醒酒湯，效果竟出奇的好，也為保寧醋發展的過程，添下一筆神奇的篇章。

▲三國時期蜀漢大將張飛死後，當地民眾建桓侯祠祭祀。（圖／記者魏有德攝）

▲三國時期蜀漢大將張飛死後，當地民眾建桓侯祠祭祀。（圖／記者魏有德攝）

然而，張飛也因為飲酒而被部下殺害。在《三國演義》裡，張飛為了替二哥關羽報仇，命令部下范疆、張達趕製500件白盔白甲，由於二人製作不及，先下手為強將張飛殺害，將首級送往東吳，而張飛的屍身則留在閬中。

張飛死後當地便建起桓侯祠，無頭屍身墓便在其中，雖屢遭兵燹毀壞，仍多次重建續修，目前的漢桓侯祠為明清時重建的多重四合院式古建築群，墓前的大殿供奉著張飛豹頭環眼的民間形象，左右各自跪著殺害他的范疆及張達，可見當地民眾對張菲治郡時的愛戴。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光
北市東區「性愛講堂」直擊！妙齡女手抄口愛經　真人實彈如A片現
20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲
台灣機師偷吃購物天后！正宮抓姦在床　跳槽中國原因超展開
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

本土病例再起！新疆單日新增「22例確診」　474萬人檢測結果出爐

正妹電車脫口罩「辣秀性感美背」拍照　大媽被「長輩」頂到神反殺

巴蜀三國／來碗張飛愛喝的醒酒湯　揭秘中南海特供保寧醋

20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲：舉報造假

疑校園霸凌！高二學生跳河輕生　遺書直指班主任：他毀掉我的救贖

美批准對台2軍售！　環時曝懲罰台「5種可能」：敬酒不吃吃罰酒

美再售台軍武！　陸國防部嗆：「以台制華，以武拒統」死路一條

「女活佛」自爆擁429名砲友染性病還墮胎　賣原味內褲教戒淫

再批准售台軍武　國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

7-11進軍河南！開幕日「銷售額277萬」...刷新全球單店「單日銷售紀錄」

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

本土病例再起！新疆單日新增「22例確診」　474萬人檢測結果出爐

正妹電車脫口罩「辣秀性感美背」拍照　大媽被「長輩」頂到神反殺

巴蜀三國／來碗張飛愛喝的醒酒湯　揭秘中南海特供保寧醋

20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲：舉報造假

疑校園霸凌！高二學生跳河輕生　遺書直指班主任：他毀掉我的救贖

美批准對台2軍售！　環時曝懲罰台「5種可能」：敬酒不吃吃罰酒

美再售台軍武！　陸國防部嗆：「以台制華，以武拒統」死路一條

「女活佛」自爆擁429名砲友染性病還墮胎　賣原味內褲教戒淫

再批准售台軍武　國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

7-11進軍河南！開幕日「銷售額277萬」...刷新全球單店「單日銷售紀錄」

獨／女星「原住民地盤」拍戲遇怪事　惡夢纏身：祂們床邊圍成一圈

打鼓偷到首枚冠軍戒　史普林格不想再當太鼓達人

東區「情色講師」起底！學霸碩士網路紅　裸模實作「手嘴並用」

模擬共軍犯台！「雲豹甲車」凌晨罕見現身北市街頭　警車護送開道

瘋電影／整容液　帥哥可吸引無數美女

本土病例再起！新疆單日新增「22例確診」　474萬人檢測結果出爐

暫停私人車位沒留電話「查出一打是空號」　地主嘆：不再好心借人

正港小胖！崔志萬成季後賽史上「最粗」開路先鋒

光芒怪物新人首局開轟！　G6背水一戰1比0領先道奇

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

大陸熱門新聞

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

壓路機「恐怖吞人肉」畫面曝！保全當場慘死

美一週批准對台2軍售！　環時這樣嗆

疑校園霸凌！高二學生跳河輕生　遺書直指班主任：他毀掉我的救贖

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

7-11進軍河南！開幕首日「銷售額277萬」

正妹電車秀美背拍照　大媽神反殺

美再售台軍武！　陸國防部這樣說

藏體內1年　男眼睛抽出20條活蟲

寶寶腹部冒5cm小手…詭長「4個乳房」嚇壞爸媽

巴蜀三國／來碗張飛愛喝的醒酒湯 揭秘中南海特供保寧醋

更多熱門

相關新聞

再批准售台軍武 國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

再批准售台軍武 國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

美政府近日再批准售台價值23.7億美元（約677.9億元新台幣）的軍售案，共計100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批，美政府一再違背一個中國原則和中美三個聯合公報，「向台獨勢力發出錯誤信號。」

四川非洲豬瘟　14頭發病7頭死亡

四川非洲豬瘟　14頭發病7頭死亡

昆山Q4總投資額破4千億 5台企1至9月產值超200億

昆山Q4總投資額破4千億 5台企1至9月產值超200億

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

台灣光復75週年展北京登場 清「宏字練軍公文」首曝光

台灣光復75週年展北京登場 清「宏字練軍公文」首曝光

關鍵字：

四川閬中三國張飛寶寧醋特派現場掌上蜀show

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

隔壁情侶啪啪啪　他崩潰「硬起來」反擊

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

SM新女團aespa真的有柳智敏！

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面