巴蜀三國／來碗張飛愛喝的醒酒湯　揭秘中南海特供保寧醋

▲閬中漢桓侯祠裡的張飛塑像。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川閬中報導

四川南充閬中以三國文化著名，蜀漢五虎將之一的張飛，鎮守閬中長達7年，因為醉酒誤事，遭到部下殺害，首級被送往當時的孫吳，身體則被當地百姓建墓膜拜，也就是現今的「漢桓侯祠」。位列中國四大名醋之一的保寧醋，同樣產於閬中，製醋工藝最早可追朔到周代，三國時期也曾當做醒酒湯，至今，每年仍有專門提供中南海的陳醋釀製。

▲四川閬中寶寧醋文化館前身是傳承多年的手工作坊。（圖／記者魏有德攝）

中國四大名醋分別為山西老陳醋、鎮江香醋、四川保寧醋及福建紅醋。其中，四川保寧醋以麩皮、小麥、大米、糯米為原料，佐以中藥材，被譽為川菜的靈魂。在1949年後，大陸部分中央領導人來自川、湘之地，由於吃不慣北方促，因此，寶寧醋每年都會以專用的發酵缸，手工釀製陳醋運往北京，供領導人使用。

▲寶寧醋文化館內保存以前專門特供北京中南海的手工發酵缸。（圖／記者魏有德攝）

此外，寶寧醋發展的歷史，也有一種跟閬中代表人物張飛有關的傳說。由於張飛好酒，經常喝得酩酊大醉影響軍務，因此，便有部下將閬中的醋加上中藥及水稀釋，製成醒酒湯，效果竟出奇的好，也為保寧醋發展的過程，添下一筆神奇的篇章。

▲三國時期蜀漢大將張飛死後，當地民眾建桓侯祠祭祀。（圖／記者魏有德攝）

然而，張飛也因為飲酒而被部下殺害。在《三國演義》裡，張飛為了替二哥關羽報仇，命令部下范疆、張達趕製500件白盔白甲，由於二人製作不及，先下手為強將張飛殺害，將首級送往東吳，而張飛的屍身則留在閬中。

張飛死後當地便建起桓侯祠，無頭屍身墓便在其中，雖屢遭兵燹毀壞，仍多次重建續修，目前的漢桓侯祠為明清時重建的多重四合院式古建築群，墓前的大殿供奉著張飛豹頭環眼的民間形象，左右各自跪著殺害他的范疆及張達，可見當地民眾對張菲治郡時的愛戴。