給中天補考！　洪孟楷質問：NCC的「標準是什麼？」

▲洪孟楷。（圖／記者周宸亘攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台換照案又有新變化，26日聽證會結束後，NCC認為中天所說明的內容仍有不足，預計最快下周，再邀請中天相關人員做說明。對此，立委洪孟楷質疑說，NCC給補考是否只是要補齊行政流程，而不是給中天補考，並質問事後的補充說明、專家會議「標準到底是什麼？」

立委洪孟楷在政論節目《大新聞大爆卦》上指出，今天上午剛好國安局局長到外交國防委員會備詢，他也特別質詢了國安局是否收到NCC來函出席中天聽證會，他首先大讚邱國正「有一說一，有二說二」，證實有收到來函，但卻沒有派員前往聽證會。

針對國安局沒派員前往，邱國正回應說，他認為中天換照案「沒有造成社會人心惶惶」。洪孟楷指出，邱國正還提到NCC、國安局都是獨立機關，他分析出國安局清楚認知中天換照沒有涉及到國安議題，所以不去介入其他部會的業務範圍。

洪孟楷再追問邱國正，目前是否有任何一家電視台被掌握到存有國安疑慮的真憑實據，對方則說「不好介入，會持續注意。」洪孟楷直言，「意思就是沒有證據，因為國安局每天都要注意啊，畢竟隨時可能發生情況，但此時此刻卻沒有真憑實據，能證明國內任一家新聞台存有國安疑慮，所以最後才不派員出席。」

洪孟楷認為，其實整理出這麼簡單的道理後，就能知道「今天給補考，不是要給中天補考，而是NCC是不是要補齊行政流程，我不知道！」他質疑，NCC若這次聽證會沒準備好，要再辦一次所謂的補充說明或專家會議的「標準是什麼？」那未來若有任一家新聞台要換照時，他提醒NCC要用一樣的標準，「才不會讓人家覺得你是雙標的政府」。

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