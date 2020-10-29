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蔡衍明微信對話截圖外流　反嗆黃國昌穿鑿附會、抹黑造謠

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▲▼中天換照聽證會,蔡衍明親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲中天換照聽證會，中天最大股東蔡衍明親自出席。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

昔日的反旺中戰將、前立委黃國昌在檢書PO出數張蔡衍明與旺中媒體高層微信群組對話內容截圖，指控蔡衍明以中天最大股東身份，在中天聽證會中發言公然說謊。蔡衍明在臉書回擊，這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會，他也反嗆黃國昌根本是抹黑造謠，亂七八糟！

蔡衍明透過臉書發文表示，請大家驗明真相，還給他一個公道，因為這這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！他說自己平常跟夥伴溝通的正常聊天群組，竟然也能被斷章取義成他個人壟斷中天新聞。

「我也是一般老百姓，我也有正常聊天的群組」他表示，這位截圖的人，怎不敢擷取他針對蔡總統的閒聊跟擔憂？他期待蔡英文總統超越藍綠，爆料人怎不截圖這張？他跟朋友聊到希望台灣能超越藍綠，爆料人怎不敢講？而且裡面的內容，大多是其他新聞台報過的，他也是根據別家報導才聊這些話題，沒有無中生有，也沒有操控事實。

▲▼蔡衍明駁斥指揮中天新聞。（圖／蔡衍明臉書）

▲▼蔡衍明駁斥指揮中天新聞。（圖／蔡衍明臉書）

蔡衍明還說，裡面一些跟他個人理念有關的，都在他自己YouTube就說過，「我如果可以利用中天，那我自己何必開自己的頻道發言，這就是斷章取義！這是藉著我抹黑中天。」

蔡衍明指出，黃國昌PO裡面一段關於不讓李永萍上政論節目的言論，那是他去年4月的抒發，如果這群組真的對中天新聞有效力，那李永萍為什麼5月29日又能上中天新聞台的節目？這不就證明他在這群組的發言對中天沒有影響力。根本是抹黑造謠！亂七八糟！

蔡衍明表示，為何NCC前日才在公聽會質疑我有微信群組，今天就有前立委爆料，手上還有這些微信的截圖，爆料的是誰？去年第一個抹中天是紅媒的是誰？到現在一年過去了，又提不出具體證據的是誰？

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委黃國昌昔日曾反旺中。（資料照片／記者劉昌松攝）

▲▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，場外抗議聲援民眾演出抬棺行動劇，與警方爆發小規模衝突。（圖／記者湯興漢攝）

▲中天新聞台換照案聽證會，場外抗議聲援民眾演出行動劇。（圖／記者湯興漢攝）

以下是蔡衍明、黃國昌各自的臉書PO文：
 

請大家驗明真相，還給我蔡衍明一個公道 這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！ 我平常跟夥伴溝通的正常聊天群組！ 也能被斷章取義成我個人壟斷中天新聞！ 我也是一般老百姓，我也有正常聊天的群組！ 這位截圖的人 你怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊...

蔡衍明發佈於 2020年10月28日 星期三

找時間看了NCC所舉行中天換照聽證會的過程，感觸良多。 簡單說兩點： 1. 掌握公權力與公務資源的NCC，沒有做好功課。該準備的基礎事證沒有準備好，該踐行的程序沒有切實踐行。徒留不必要的話柄與後續爭議的火種。...

黃國昌發佈於 2020年10月28日 星期
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