蔡衍明微信對話截圖外流　反嗆黃國昌穿鑿附會、抹黑造謠

▲中天換照聽證會，中天最大股東蔡衍明親自出席。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導



昔日的反旺中戰將、前立委黃國昌在檢書PO出數張蔡衍明與旺中媒體高層微信群組對話內容截圖，指控蔡衍明以中天最大股東身份，在中天聽證會中發言公然說謊。蔡衍明在臉書回擊，這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會，他也反嗆黃國昌根本是抹黑造謠，亂七八糟！



蔡衍明透過臉書發文表示，請大家驗明真相，還給他一個公道，因為這這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！他說自己平常跟夥伴溝通的正常聊天群組，竟然也能被斷章取義成他個人壟斷中天新聞。



「我也是一般老百姓，我也有正常聊天的群組」他表示，這位截圖的人，怎不敢擷取他針對蔡總統的閒聊跟擔憂？他期待蔡英文總統超越藍綠，爆料人怎不截圖這張？他跟朋友聊到希望台灣能超越藍綠，爆料人怎不敢講？而且裡面的內容，大多是其他新聞台報過的，他也是根據別家報導才聊這些話題，沒有無中生有，也沒有操控事實。

蔡衍明還說，裡面一些跟他個人理念有關的，都在他自己YouTube就說過，「我如果可以利用中天，那我自己何必開自己的頻道發言，這就是斷章取義！這是藉著我抹黑中天。」



蔡衍明指出，黃國昌PO裡面一段關於不讓李永萍上政論節目的言論，那是他去年4月的抒發，如果這群組真的對中天新聞有效力，那李永萍為什麼5月29日又能上中天新聞台的節目？這不就證明他在這群組的發言對中天沒有影響力。根本是抹黑造謠！亂七八糟！



蔡衍明表示，為何NCC前日才在公聽會質疑我有微信群組，今天就有前立委爆料，手上還有這些微信的截圖，爆料的是誰？去年第一個抹中天是紅媒的是誰？到現在一年過去了，又提不出具體證據的是誰？

▲前立委黃國昌昔日曾反旺中。（資料照片／記者劉昌松攝）





▲中天新聞台換照案聽證會，場外抗議聲援民眾演出行動劇。（圖／記者湯興漢攝）

以下是蔡衍明、黃國昌各自的臉書PO文：



請大家驗明真相，還給我蔡衍明一個公道 這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！ 我平常跟夥伴溝通的正常聊天群組！ 也能被斷章取義成我個人壟斷中天新聞！ 我也是一般老百姓，我也有正常聊天的群組！ 這位截圖的人 你怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊... 由蔡衍明發佈於 2020年10月28日 星期三