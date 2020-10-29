中央逼修改食安條例引反彈　22中市議員怒嗆蔡英文、陳時中下台

▲台中市22名國民黨議員怒嗆蔡英文、陳時中，要為開放萊豬下台負責。（圖／李中提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央明年起不但開放含有萊克多巴胺的美國豬進口，還要求訂有「零檢出」食安條例的地方政府修改，否則明年就自動無效，台中市議會22名國民黨議員29日召開記者會，撻伐中央逼全民吞萊豬，傷害國人健康，不但強烈要求市府繼續執行食安自治條例，更要衛服部長陳時中和總統蔡英文下台，以示負責。

黨團書記長陳政顯重申，「市議會不是中央的細漢仔」，自治條例是地方民意的意志展現，中央「舔美賣台」竟要犧牲國人健康，此外，修法過程充滿瑕疵，公告時間只有7天，還沒開專家會議，現在又硬要地方配合，這是鴨霸野蠻反民主的行徑，明年如果美國萊豬進口，請陳時中部長拿下你的烏紗帽，也請蔡英文女士要求蔡英文總統下台，為自己當年說過的話負責。

執行長吳瓊華說，食安自治條例是2017年在前市長林佳龍任內制訂，完全依照地方自治的相關法規，也完成所有立法程序，已運作3年多；現在中央憑什麼一紙公文，就要地方「配合」修正？

李中、沈佑蓮表示，國民黨團一定不會修食安條例，還會要求市政府要依照議會通過的自治條例來落實，未來如果產生衝突請中央自行負責，另外，台中市議會通過的瘦肉精零檢出條款，完全符合食安法第十五條第五款不超過安全標準的規範，不央不得僅憑行政命令就要求議會修訂。

李麗華、陳本添、羅永珍、劉士州、冉齡軒、陳文政表示，大陸可以不要瘦肉精的美國萊豬，台灣為什麼不行？民進黨的作法已經讓人搞不懂什麼叫民主，是不是全國只能聽蔡英文一個人的講法？中央不要讓全國民眾為了自己與下一代健康而官逼民反。

楊正中、羅廷瑋、陳成添、賴朝國表示，可笑的是這紙公文不是以「行政院」名義發函，而是「行政院秘書長函」，秘書長只是幕僚長，沒有資格指揮台中市政府，建議中市府不用理這張公文，等行政院長蘇貞昌發公文再回覆。將近55.1%的民眾是不支持瘦肉精開放，66.4%的民眾是支持台中市政府，如果中央各部會都不吃美國萊豬，卻要台中人吃，那台中人豈不是連豬都不如？

張瀞分、朱暖英、林榮進、李榮鴻、賴義鍠、黃健豪、張廖乃綸、張彥彤表示，蔡英文為了政治利益要逼地方修改不得零檢出的條款，必須予以唾棄及譴責，當初一起制訂自治條例的林佳龍前市長，為什麼到現在都不出來說句話？

議員們最後疾呼，「中央無能、台中硬起來！」請市政府一定要堅持守護市民的立場，嚴格執行食安條例。

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