隔離5000人！台大醫估觀察期要到大年初四：指揮中心該做的都做了

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院爆發院內感染已擴及社區，之前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要觀察到2月4日；但他25日坦言，現在有新的變化，要看這兩天居家隔離情況實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷。對此，台大醫師兼指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎認為，可能得觀察到2月15日、大年初四，「指揮中心該做的都做了。」而根據指揮中心最新統計，目前有2991人隔離中，還會再擴大。

▼陳時中親自主持指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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部桃爆發院內感染，院內已累計4名護理人員、2名醫師確診，之後還包括病患、看護和病患家屬都確診，本土個案累計15例。陳時中之前多次表示，這次感染觀察期會到2月4日。

不過，24日又爆出兩例本土確診案889、案890，且兩個案都是在原本指揮中心規劃的部桃院內綠區。陳時中也坦言，該個案要高度警覺，所以緊急在24日晚間宣布，擴大回溯醫院相關接觸者，初估有5000人。

根據最新統計，有2991人在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。陳時中25日坦言，「現在有新的變化，要看這兩天居家隔離情況實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷。」

《自由時報》報導，李秉穎認為，指揮中心該做的都做了，觀察期為出現最後一位確診往後推2至3周的時間，以最新案889、890於1月24日確診，因此得觀察到2月8日到2月15日（大年初四）。

▼李秉穎認為，指揮中心該做的都做了。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／記者王譯萱攝）