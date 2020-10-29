賓州北卡州「通訊收選票期限」獲准延長3天！　不利共和黨

▲紐約州民眾大排長龍提前投票。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦最高法院今天做出決定，同意賓州與北卡羅來納州延長3天接收通訊不在籍投票的選票。這些州攸關川普能否順利連任，最高法院這項決定不利於共和黨。

路透社報導，最高法院保留賓州最高法院9月17日有利於民主黨的裁定，也就是在11月3日投票日後的3天內，州選務官員仍將接受在投票日傍晚前蓋上郵戳的通訊選票。

美國最高法院已於本月19日駁回共和黨請求盼擋下下級法院給予選民更寬裕投票時間的決定。這次，就賓州共和黨對賓州州法院裁決所提上訴，法官選擇不要趕在選前裁定此案。

▲美國許多選民選擇親自到指定場所提前投票。（圖／路透）

以保守派占多數的最高法院，也在今天駁回川普陣營請求擋下北卡羅來納州延長接收通訊不在籍投票的選票。這是共和黨在另一個關鍵州的法律戰失利。

現任總統川普尋求連任之際，賓州可說是兵家必爭之地，4年前川普在賓州勝出，不過今年民調落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

最高法院法官阿利托（Samuel Alito）發文說，「有強烈的可能性」賓州法院的決定違反美國憲法，應該在大選前檢視，「但我情非得已地做出結論，亦即在大選前已經沒有充裕時間來決定這個問題」。

賓州檢察長、民主黨籍的夏皮洛（Josh Shapiro）發表聲明呼籲選民盡快郵寄選票或投入郡的選舉辦公室，以「避免進一步可預期的法律挑戰」。

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