　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賓州北卡州「通訊收選票期限」獲准延長3天！　不利共和黨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統大選,投票,提前投票。（圖／路透）

▲紐約州民眾大排長龍提前投票。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦最高法院今天做出決定，同意賓州與北卡羅來納州延長3天接收通訊不在籍投票的選票。這些州攸關川普能否順利連任，最高法院這項決定不利於共和黨。

路透社報導，最高法院保留賓州最高法院9月17日有利於民主黨的裁定，也就是在11月3日投票日後的3天內，州選務官員仍將接受在投票日傍晚前蓋上郵戳的通訊選票。

美國最高法院已於本月19日駁回共和黨請求盼擋下下級法院給予選民更寬裕投票時間的決定。這次，就賓州共和黨對賓州州法院裁決所提上訴，法官選擇不要趕在選前裁定此案。

▲▼美國民眾提前投票。（圖／路透）

▲美國許多選民選擇親自到指定場所提前投票。（圖／路透）

以保守派占多數的最高法院，也在今天駁回川普陣營請求擋下北卡羅來納州延長接收通訊不在籍投票的選票。這是共和黨在另一個關鍵州的法律戰失利。

現任總統川普尋求連任之際，賓州可說是兵家必爭之地，4年前川普在賓州勝出，不過今年民調落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

最高法院法官阿利托（Samuel Alito）發文說，「有強烈的可能性」賓州法院的決定違反美國憲法，應該在大選前檢視，「但我情非得已地做出結論，亦即在大選前已經沒有充裕時間來決定這個問題」。

賓州檢察長、民主黨籍的夏皮洛（Josh Shapiro）發表聲明呼籲選民盡快郵寄選票或投入郡的選舉辦公室，以「避免進一步可預期的法律挑戰」。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢
Apple：https://apple.co/3ibJl8F
Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
高雄29歲媽媽5年生7個小孩！　性別全是男的
朱冠甍媽媽淚崩：兒早說過F-5E會出事！再發生我去跳海
朱冠甍殉職　妻子穿黑衣抵殯儀館見最後一面
快訊／陶朱隱園旁大火！濃煙竄天際　32台機車燒起來
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幼稚男推自行車害女摔死　遭報應自己跌下車「頭撞紅綠燈」慘死

涉選舉會計造假！韓同黨國會議員「也不挺」...投票贊成逮捕

賓州北卡州「通訊收選票期限」獲准延長3天！　不利共和黨

恐龍滅絕後...驚見「巨鳥」統治地球！翼展達6.4公尺　是史上最大鳥類

日防衛相：台海「偶發性衝突」可能無法避免　若美國出兵須有對策

台灣連續200天無本土個案　《彭博社》大讚：全世界都羨慕

直逼美國！印度新冠確診衝破800萬例　單日近5萬人染疫

憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長：懼奈及利亞親中

「骷髏頭」當家中擺設！1年後竟找到「主人」　驚曝家族殘殺內幕

活活勒死懷孕6個月女友　冷血男棄屍高速公路「全被監視器拍下」

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

幼稚男推自行車害女摔死　遭報應自己跌下車「頭撞紅綠燈」慘死

涉選舉會計造假！韓同黨國會議員「也不挺」...投票贊成逮捕

賓州北卡州「通訊收選票期限」獲准延長3天！　不利共和黨

恐龍滅絕後...驚見「巨鳥」統治地球！翼展達6.4公尺　是史上最大鳥類

日防衛相：台海「偶發性衝突」可能無法避免　若美國出兵須有對策

台灣連續200天無本土個案　《彭博社》大讚：全世界都羨慕

直逼美國！印度新冠確診衝破800萬例　單日近5萬人染疫

憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長：懼奈及利亞親中

「骷髏頭」當家中擺設！1年後竟找到「主人」　驚曝家族殘殺內幕

活活勒死懷孕6個月女友　冷血男棄屍高速公路「全被監視器拍下」

巨大巧克力磚牆、糖果屋！高雄菓子屋特展　11家人氣甜點吃個過癮

藍委批萊豬風險報告「價格太低」難信服　陳時中：貴的不一定好

頭皮老是發癢的4個原因！愛吃炸雞、常喝酒還會變油頭

幼稚男推自行車害女摔死　遭報應自己跌下車「頭撞紅綠燈」慘死

買房不如買ETF？他估「14年後翻倍漲」賺更大　內行駁：是你不懂玩

網紅空姐曝「藝人搭機真面目」！最討厭TOP1出爐　影帝級男神最受歡迎

菜鳥「偷偷練習戴套」被抓包　崩潰喊冤：怕戴錯...網一面倒酸爆

「視帝」姚淳耀2個月暴瘦8公斤！　被女學生叫「老師」嘆：已經不年輕了

涉選舉會計造假！韓同黨國會議員「也不挺」...投票贊成逮捕

婚禮夢碎！因疫情改2021年結婚　朱冠甍無緣當新郎倌

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

法疫情狂飆　馬克宏宣布：重啟全國封鎖

新冠疫情反撲衝擊　美股狂瀉943點

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

投票反悔　這州選民最多能投3次

2男強拉女大生上車！她反抗竟被一槍打死

泰女扮殭屍賣死者衣物爆紅

即／南韓前總統李明博遭重判17年徒刑！恐重回獄中

世衛：一週新增確診超過200萬例

女受困車上悶死　到處都是指印

拜登早知情！杭特錄音檔曝：親口認與中國間諜來往

WTO新任秘書長　美國不挺奈及利亞人選

頭上腳下滑落岩壁　戰鬥阿北太狂

最貴小行星價值1千萬兆！NASA 2026年出發尋寶

更多熱門

相關新聞

憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長

憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長

世界貿易組織（WTO）發言人洛克威爾（Keith Rockwell）於當地時間28日表示，由駐WTO大使所構成的重要小組提議，將根據支持會員國票數多寡，由奈及利亞前財政部長的伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）擔任WTO新秘書長；然而美國貿易代表署（USTR）卻公開呼籲支持南韓所推出候選人俞明希（유명희），表示無法支持伊衛拉。對此，《彭博社》在報導中批評，美國行使否決權恐怕影響新任WTO秘書長選出時程。

美股下跌　引誘拜登支持者做空？

美股下跌　引誘拜登支持者做空？

骷髏頭被當擺設　1年後驚曝殘殺內幕

骷髏頭被當擺設　1年後驚曝殘殺內幕

男勒死懷孕女友　棄屍過程全被錄

男勒死懷孕女友　棄屍過程全被錄

女受困車上悶死　到處都是指印

女受困車上悶死　到處都是指印

關鍵字：

2020美國總統大選美國選舉小知識共和黨民主黨北美要聞賓州

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面