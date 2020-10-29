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憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長：懼奈及利亞親中

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▲▼WTO發言人洛克威爾指出，奈國候選人伊衛拉有望選上新任秘書長。（圖／路透社）

▲WTO發言人洛克威爾指出，奈國候選人伊衛拉有望選上新任秘書長。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）發言人洛克威爾（Keith Rockwell）於當地時間28日表示，由駐WTO大使所構成的重要小組提議，將根據支持會員國票數多寡，由奈及利亞前財政部長的伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）擔任WTO新秘書長；然而美國貿易代表署（USTR）卻公開呼籲支持南韓所推出候選人俞明希（유명희），表示無法支持伊衛拉。對此，《彭博社》在報導中批評，美國行使否決權恐怕影響新任WTO秘書長選出時程。

美國貿易代表署在聲明中表示，美國支持南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希選上新任WTO秘書長，「俞本部長是專精於通商的專家，在通商交涉與政策制定等領域上累積25年的經歷，具有帶領WTO的充分能力。目前WTO與國際貿易面臨相當艱困的時期，紛爭協調機制處於無法控制的崩解局面，在幾無會員國願意遵守貿易透明性原則的情形下，需要具有貿易實戰經驗的專家引領才行。」

▲▼伊衛拉獲得中國大陸、歐盟、日本等102國支持。（圖／路透社）

▲伊衛拉獲得中國大陸、歐盟、日本等102國支持。（圖／路透社）

根據《BBC》28日報導，WTO在大使級會議上公佈新任秘書長候選人最後一輪支持率，其中伊衛拉的得票數最多，在164個會員國中獲得102票；然而南韓籍的俞明希僅獲得60票。

WTO選出新任秘書長前，須取得164個會員國共識，即使伊衛拉獲得中國大陸、歐盟27國、日本以及多數會員國支持，若美國公開表示反對，則未來結果仍充滿變數；然而有專家表示，局勢恐怕對俞明希不利，難以逆轉形勢，南韓政府欲江俞明希打造為「潘基文第二」的夢想將夢碎。

根據韓媒《朝鮮日報》，出身南韓的潘基文曾擔任聯合國第8任秘書長，長期以來被韓國人視為驕傲，南韓政府為了讓俞明希成功選上WTO秘書長，動員全數外交資源助選，總統文在寅甚至與90多國元首通話、寄送親筆信函呼籲支持，若俞明希當選，將成為首位南韓籍的WTO秘書長，替南韓掌握、並強化國際通商貿易的外交能力。

▲▼俞明希為選上WTO秘書長，遊走世界各國呼籲支持。（圖／達志影像）

▲俞明希為選上WTO秘書長，遊走世界各國呼籲支持。（圖／達志影像）

韓媒《News1》分析，美國之所以支持俞明希，表面上是肯定其超過25年的通商貿易交涉經歷，實際上是因為奈及利亞與中國大陸的關係太過親密，才公開表示反對伊衛拉選上WTO秘書長，而美國總統川普先前曾直批WTO親中傾向「太過恐怖」。

報導指出，中國大陸2013年推出「一帶一路」政策以來，向許多開發中國家提供大量資金興建基礎設施，其中受惠最多的國家為奈及利亞、巴基斯坦與俄羅斯。日媒《日本經濟新聞》也曾在分析中指出，奈及利亞正接受來自北京當局龐大資金的經濟支援，而美國厭惡北京當局在WTO強化影響力，因此將會強力反對伊衛拉選上WTO秘書長。

►WTO選秘書長！日本政府表態「反對」南韓俞明希　狠批：級數太低
►韓國人將拿下WTO！南韓推女部長角逐秘書長　韓媒：當選機率極大

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