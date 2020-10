活活勒死懷孕6個月女友　冷血男棄屍高速公路「全被監視器拍下」

▲監視器拍到男子棄屍女友畫面。(圖/翻攝自twitter/Chief Rodney Harrison)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約市29歲男子查理斯(Goey Charles)冷血勒死懷孕6個月女友皮埃爾(Vanessa Pierre)後,再把人棄屍在高速公路上,之後卻謊稱對方失蹤,幸好他的惡行全被監視器拍了下來,日前被警方逮捕。

紐約市警方27日公布一段駭人影片,影片中可看到,查理斯在皇后區一高速公路附近,從車內拖出29歲女友皮埃爾的遺體,把人棄屍在地後就駕車逃逸,遺體則以臉部朝下姿勢倒在原地。醫務人員在受害者脖子上發現明顯勒痕,推斷生前可能是遭人活活勒死,且臉上還有被毆打的瘀青。

警方19日接到查理斯報案,說身為護士的女友失蹤,23日在高速公路旁尋獲受害人遺體,發現對方已經懷孕6個多月,懷疑查理斯涉嫌重大,調查3天後於26日進行逮捕。檢察官卡茲(Melinda Katz)表示,「這案子令人心碎,一名孕婦被孩子的父親殺害,被告要為他的行為負責」,以二級謀殺罪名進行起訴,詳情仍在調查中。

On October 23rd in the confines of the 111th precinct, 29-year-old Vanessa Pierre and her unborn baby were found deceased laying facedown on the sidewalk off of Horace Harding Expressway. pic.twitter.com/OiTW0AMzud