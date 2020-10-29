活活勒死懷孕6個月女友　冷血男棄屍高速公路「全被監視器拍下」

▲監視器拍到男子棄屍女友畫面。（圖／翻攝自twitter／Chief Rodney Harrison）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市29歲男子查理斯(Goey Charles)冷血勒死懷孕6個月女友皮埃爾(Vanessa Pierre)後，再把人棄屍在高速公路上，之後卻謊稱對方失蹤，幸好他的惡行全被監視器拍了下來，日前被警方逮捕。

紐約市警方27日公布一段駭人影片，影片中可看到，查理斯在皇后區一高速公路附近，從車內拖出29歲女友皮埃爾的遺體，把人棄屍在地後就駕車逃逸，遺體則以臉部朝下姿勢倒在原地。醫務人員在受害者脖子上發現明顯勒痕，推斷生前可能是遭人活活勒死，且臉上還有被毆打的瘀青。

警方19日接到查理斯報案，說身為護士的女友失蹤，23日在高速公路旁尋獲受害人遺體，發現對方已經懷孕6個多月，懷疑查理斯涉嫌重大，調查3天後於26日進行逮捕。檢察官卡茲(Melinda Katz)表示，「這案子令人心碎，一名孕婦被孩子的父親殺害，被告要為他的行為負責」，以二級謀殺罪名進行起訴，詳情仍在調查中。

On October 23rd in the confines of the 111th precinct, 29-year-old Vanessa Pierre and her unborn baby were found deceased laying facedown on the sidewalk off of Horace Harding Expressway. pic.twitter.com/OiTW0AMzud — Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) October 27, 2020

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