　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頻傳鋼軌斷裂！台鐵稱「無法避免」：火車撞擊軌道金屬會瞬間斷開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今早發生新市=永康間東正線鋼軌斷裂事件，該處出現19公分鋼軌破端。交通部台鐵局工務處表示，長焊鋼軌一定會有斷裂問題，只要受到火車高速撞擊，有裂縫的金屬就會瞬間斷裂，且聲響很大，因此司機員通常都能察覺並回報。

今(28)日上午3709次區間車司機員於07:31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，臺鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於10:01完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵表示，鋼軌斷裂無法完全杜絕。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，由於軌道使用長焊鋼軌，一定會有斷裂問題，僅能提高檢查頻率，發現問題及早處理，只要火車高速經過撞擊軌道，鋼軌金屬就會瞬間斷裂，不是慢慢裂開，而是突然斷開，因此瞬間撞擊聲音大，司機員察覺後就可通報處理，夜間巡軌時再進行換軌。


台鐵局表示，每日都會針對軌道巡視，周一會有人員步行或透過巡檢車巡視，周二到周日則是由轄區領班或副領班陪同基層人員，搭乘火車到各處巡視，在搭車過程若有鋼軌斷裂，就會立刻通報處理。目前檢查頻率算是很足夠，若有預算也會規劃購入先進儀器，如超音波探測器等，加強檢測能量。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
公文曝光！打臉5縣市　衛福部：瘦肉精零檢出無效
傻子才買台積電？她曝「零股必買3支」原因網讚爆
天鵝颱風最快今誕生　下周可能還有「閃電」颱風
百年摸乳巷被噴漆塗鴉　屁孩抓到了
女星打流感疫苗「爆4症狀」7天都沒好　認證吳宗憲：說的是實話
道奇睽違32年奪世界大賽冠軍！隊史第7冠　4勝2敗擊敗光芒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

學童、軍人都不吃美豬　江啟臣怒政府卻封殺地方自治條例：惡質

北海岸獨創水上飛行傘沒了！起降區有異物遭勒令停業　業者喊冤

頻傳鋼軌斷裂！台鐵稱「無法避免」：火車撞擊軌道金屬會瞬間斷開

天鵝最快今誕生！下周可能還有「閃電」颱風　10月狂生6颱原因曝

台北第一夜景直擊！荒草間驚見「墓園」　很多人來看101煙火

藝FUN券倒數2個月「4.7億未使用」　文化部預測：高峰在最後一個月

神級一拉「秒開雞蛋盒」　貼心功能曝光！千人長知識：每次都割手

駭人！高雄旗美獅子頭圳「河面全紅」　原因找到了　

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

學童、軍人都不吃美豬　江啟臣怒政府卻封殺地方自治條例：惡質

北海岸獨創水上飛行傘沒了！起降區有異物遭勒令停業　業者喊冤

頻傳鋼軌斷裂！台鐵稱「無法避免」：火車撞擊軌道金屬會瞬間斷開

天鵝最快今誕生！下周可能還有「閃電」颱風　10月狂生6颱原因曝

台北第一夜景直擊！荒草間驚見「墓園」　很多人來看101煙火

藝FUN券倒數2個月「4.7億未使用」　文化部預測：高峰在最後一個月

神級一拉「秒開雞蛋盒」　貼心功能曝光！千人長知識：每次都割手

駭人！高雄旗美獅子頭圳「河面全紅」　原因找到了　

孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

貝茲世界大賽扮「關鍵先生」　封王戰2度開轟比肩傳奇

大同新董事王光祥發3點聲明　駁斥「變天掀內亂」一說

遛狗意外惹到凶狠貓媽！　男主人死命保護愛犬慘被當街脫褲

薩摩耶堅持到狗友家「打招呼」！　每天散步拉著爸窗外凹嗚找二哈

直播更好用了！IG 推Live影片「更新3功能」　時間限制拉到4小時

鄧紫棋「被前公司精神虐待」患憂鬱症！淚曝耍大牌真相：在家哭7天

以前搜到毒品才坐下！　海關退役犬現在「電鍋前蹲坐」媽笑翻

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

基特也辦不到！席格包辦雙MVP　史上游擊手第一人

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

機密報告曝光　近百台籍機師閃離中國不單純

冷空氣+雨襲！一周3變天下探16°C

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

朱學恒9年前預言：士林夜市註定終局

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

跳槽中國機師賺翻了　年薪千萬還送豪宅

外送5大排行榜！中南部美食霸主都是他

更多熱門

相關新聞

疑又斷軌！台鐵新市=永康異常

疑又斷軌！台鐵新市=永康異常

台鐵上周遭爆料今年5月19日發生斷軌事件，鋼軌裂痕長達44公分，讓交通部長林佳龍直呼太誇張。想不到今日又發生疑似斷軌事件，今早受新市=永康間路線異常影響，台鐵07:31起新市站至永康站上下行列車延誤，林佳龍表示，將先封鎖該路段，今晚抽換鋼軌。

瑪莎拉蒂自撞公車亭現噴200萬！

瑪莎拉蒂自撞公車亭現噴200萬！

台鐵時刻調整！普悠瑪首開南迴線

台鐵時刻調整！普悠瑪首開南迴線

未刻意懲處斷軌「吹哨人」台鐵曝理由

未刻意懲處斷軌「吹哨人」台鐵曝理由

台鐵斷軌44公分　遭爆懲處吹哨人

台鐵斷軌44公分　遭爆懲處吹哨人

關鍵字：

台鐵事故

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面