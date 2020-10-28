頻傳鋼軌斷裂！台鐵稱「無法避免」：火車撞擊軌道金屬會瞬間斷開

▲台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今早發生新市=永康間東正線鋼軌斷裂事件，該處出現19公分鋼軌破端。交通部台鐵局工務處表示，長焊鋼軌一定會有斷裂問題，只要受到火車高速撞擊，有裂縫的金屬就會瞬間斷裂，且聲響很大，因此司機員通常都能察覺並回報。

今(28)日上午3709次區間車司機員於07:31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，臺鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車。

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經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於10:01完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

▲台鐵表示，鋼軌斷裂無法完全杜絕。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，由於軌道使用長焊鋼軌，一定會有斷裂問題，僅能提高檢查頻率，發現問題及早處理，只要火車高速經過撞擊軌道，鋼軌金屬就會瞬間斷裂，不是慢慢裂開，而是突然斷開，因此瞬間撞擊聲音大，司機員察覺後就可通報處理，夜間巡軌時再進行換軌。



台鐵局表示，每日都會針對軌道巡視，周一會有人員步行或透過巡檢車巡視，周二到周日則是由轄區領班或副領班陪同基層人員，搭乘火車到各處巡視，在搭車過程若有鋼軌斷裂，就會立刻通報處理。目前檢查頻率算是很足夠，若有預算也會規劃購入先進儀器，如超音波探測器等，加強檢測能量。