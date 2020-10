杭特與解放軍有關係！自稱中企常務董事　要求報銷629萬元開支

▲拜登次子杭特又被爆料與中國企業有利益關係。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

拜登次子杭特最近醜聞纏身,他最近又被揭露在郵件中自稱是中國華信能源公司(CEFC China Energy)的「常務董事」(managing director),而且從郵件來往記錄可見,他與華信能源有經濟利益,還要求該公司為他高達新台幣629萬元的大筆開銷負責。

據《國家脈動》報導,杭特在郵件中寫道,「我是華信能源的常務董事,我完全有權決定我雇用誰、解雇誰。我和華信能源沒有合資關係,也不是華信能源的合作夥伴,更不是華信能源的雇員或投資人,因此任何華信能源的員工都無權審核我的費用,就連華信能源的總裁也沒有正當理由和權利終止HW3計劃。」

EXC: Huffy Hunter Expenses Emails – Biden Claims He Is ‘Managing Director’ At Chinese Military-Linked Firm, Demands Massive Cash Reimbursements https://t.co/J1NfudsvfN