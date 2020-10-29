杭特與解放軍有關係！自稱中企常務董事　要求報銷629萬元開支

▲拜登次子杭特又被爆料與中國企業有利益關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

拜登次子杭特最近醜聞纏身，他最近又被揭露在郵件中自稱是中國華信能源公司（CEFC China Energy）的「常務董事」（managing director），而且從郵件來往記錄可見，他與華信能源有經濟利益，還要求該公司為他高達新台幣629萬元的大筆開銷負責。

據《國家脈動》報導，杭特在郵件中寫道，「我是華信能源的常務董事，我完全有權決定我雇用誰、解雇誰。我和華信能源沒有合資關係，也不是華信能源的合作夥伴，更不是華信能源的雇員或投資人，因此任何華信能源的員工都無權審核我的費用，就連華信能源的總裁也沒有正當理由和權利終止HW3計劃。」

EXC: Huffy Hunter Expenses Emails – Biden Claims He Is ‘Managing Director’ At Chinese Military-Linked Firm, Demands Massive Cash Reimbursements https://t.co/J1NfudsvfN — The National Pulse (@TheNatPulse) October 28, 2020

據了解，郵件中提到的HW3（Hudson West III LLC）是一家空殼公司，該公司於2016年4月19日在德拉瓦州（Delaware）成立，杭特的律師行及一家由2名華人所有的紐約公司各持HW3一半的股份。

被曝郵件中的涉及人員還包括了嚴莫文（Mervyn Yan，音譯），和與中國共產黨有聯繫的董功文（GongWen Dong，Kevin），以及喬•拜登的弟弟吉姆（Jim Biden）。郵件內容可見，杭特與華信能源有著金錢糾紛。杭特向該公司報銷了超過22萬美元（約新台幣629萬元）的費用，卻被該公司以「錯誤支出」為由拒絕。

▲中國華信能源公司長期被指與中國軍方有關聯。（圖／CFP）

華信能源是一家從事石油行業的企業，由於它們也參與軍用產品研發與生產，因此長期被指與中國人民解放軍（PLA）有合作關係。

過去CNN曾報導，華信能源與中國軍方的聯繫是透過其董事長葉簡明（原名：葉建明）所完成。華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）的報告也將華信能源視為中國軍方的一個政治分支。《華爾街日報》報導，華信能源是PLA在2018年的供應商，爲他們提供了不少物資。

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