觀禮意外發現「新郎是自己丈夫」　人妻帶女兒闖進婚禮大鬧！

Drama as woman, 58, storms church to block estranged husband’s wedding plans https://t.co/WWaRRE5IJL #MonitorUpdates — Daily Monitor (@DailyMonitor) October 26, 2020

記者李振慧／綜合報導

烏干達58歲女子諾拉(Mary Baseka Norah)近來與女兒到教堂觀看婚禮時，意外發現新郎竟然是她丈夫提巴里拉(Martin Tibalira)，氣得立即闖入婚禮阻止繼續進行。

烏干達Daily Monitor報導，事件25日發生在金賈市(Jinja)的法蒂瑪聖母(Our Lady of Fátima)教堂，諾拉與2名女兒因為大鬧婚禮被警方強制驅離。諾拉憤怒表示，「我在這裡是為了阻止我丈夫娶另外一個女人，我很驚訝警察竟然把我趕出教堂，我以為警察應該要保護我」，女兒也抗議，「為什麼要驅離我媽，她做了什麼？她只是來教堂而已」。

諾拉後來向警方出示結婚證明，顯示她與提巴里拉1981年3月28日結婚，2人一共育有2名女兒，由於對方時常搞外遇，便於1985年開始分居，但是一直沒去辦手續仍保持婚姻關係。報導中指出，諾拉與丈夫分居後，也與另外一名男子生下3名小孩，而教會人員以當事人私事為由，不願意對事件做出回應。

▼女意外發現婚禮上的新郎是她老公。（圖／示意圖／視覺中國）

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