剛出生嬰被2歲羅威那犬活活咬死　媽媽驚見牠正在院子「埋屍」

▲家中新養的羅威那犬竟然咬死嬰兒。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭北島漢密頓市(Hamilton)近來發生一起不幸事件，一名母親上完廁所發現，才剛出生的嬰兒竟然被家中2歲羅威那犬(Rottweiler)攻擊，而且還打算把滿身是血的嬰兒埋在土裡，讓她崩潰嚇倒在草地上，嬰兒送醫後仍不幸身亡。

這起事件25日晚間發生在漢密頓市郊區恩德利(Enderley)一處民宅，女鄰居凱倫(Karen)表示，她聽到附近人群騷動聲便前往查看，發現一名母親坐在草地上抱著受傷的嬰兒崩潰大哭，嬰兒則滿身是血還沾有許多泥土，「太可怕了，只要我一閉上眼睛，就會想到那個畫面」。

卡倫後來坐在女子身邊，陪伴對方一同等救護車，得知肇事狗是該家庭最近才新養的羅威那犬，「那條狗時常跑出去惹麻煩，當天稍早我才幫忙帶狗去找主人，剛成為新手媽媽的她還開心讓我看寶寶，現在我有點內疚把狗帶回去」。目前羅威那犬已被動物管理機關帶走，等待調查結果出爐才會決定如何處置。

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