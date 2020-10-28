國1台南火燒車！駕駛：引擎室冒煙急停噴烈焰　警揪乘客失聯移工

▲國1公路北向299.8公里台南段，10月27日晚上發生火燒車事件，消防人員全力滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國1公路北向299.8公里台南段，10月27日晚上8時30分發生1起火燒車事件，國道警察第四大隊巡邏車到達現場查處，發現該車乘客係外籍人士，經會同移民署善化專勤隊調查，發現該乘客為越南籍阮姓非法移工，該案後續交善化專勤隊查處偵辦。

國道警察第四大隊指出，10月27日晚上8時30分許，在國道1號公路北向299.8公里台南段，有1部20歲曾姓男子駕自小客車行經該處時突起火燃燒，巡邏車到達現場時，火勢已經劇烈燃燒，現場會同台南市消防局消防車及工務段處理，在消防人員全力搶救下，火勢於9時26分許火勢完全撲滅。

▲國道警察第四大隊，會同移民署善化專勤隊調查，發現該火燒車乘客為越南籍阮姓非法移工，該案後續交善化專勤隊查處偵辦。

曾姓駕駛向警方自述行車途中發現該車引擎室突然冒煙並有異聲，隨即將車輛停於避車彎後，車輛即起火燃燒，警方於現場處理時發現該部自小客車上乘客為外籍男子，警方見其行跡可疑，經詢問是否能出示居留證或護照供查，惟該名男子拒不配合，國道警方馬上通報移民署善化專勤隊到場會同查處，確認該名外籍男子為越南籍阮姓逾期移工，本案後續交由善化專勤隊偵辦處理。

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