六都只剩台南沒捷運！內行人揭殘酷關鍵：一蓋房價就回不去了

▲目前六都除了台南以外都有捷運。（圖／ETtoday資料照）



實習記者周依儒／綜合報導

近年各縣市致力推動公共運輸，就是希望民眾能有更便捷的交通工具，但除了公車外，等待時間規律的捷運是許多人心中的首選。不過有網友表示，台灣六都現在應該只剩下台南沒有捷運，至少也蓋一小條吧？貼文一出後就吸引不少台南網友出面回覆「根本不需要！」

這名網友在PTT八卦板上表示，台灣的六都只剩下台中和台南沒有捷運，台中之前原本搞了個BRT，還以為真的會沒捷運，但最近聽到要履勘，可能年底前就會通車，因此身為台南女婿的他發現之後六都可能只剩台南沒有捷運；他也指出，雖然蓋捷運時的黑暗期很難熬，但好歹也蓋一小條吧，不過可能蓋好最快都要2028年了。

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▲網友發問為何台南不蓋捷運。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出後就吸引許多台南鄉親回覆，「台南隨便一挖就是古蹟，挖到古蹟就停工，這樣來來回回要蓋到甚麼時候？」、「京都地鐵也兩條」、「台南最重要的是道路改善」、「台中和桃園的也不是給當地人用的」、「台南鬧區路那麼小，怎麼蓋捷運？」、「蓋好第一條粗估要15年後，到時人口數早已下降了」、「台南捷運是用來炒周邊房地產用的好嗎？到處騎摩托車15分鐘以內到達，鬼才跟你去等捷運」、「蓋完都給觀光客搭」、「一蓋房價就去了，根本不需要」。

除了台南本身問題以外，不少網友也點出台南人的交通習慣，「科技園區的公司分布太散，導致走路去捷運站太遠，如果各公司又提供停車位，根本沒人要搭捷運」、「先看看台南的公車使用率吧，機車到處跑耶」、「台南到處騎15分鐘都到的了，鬼才跟你等捷運」、「一蓋完房價就飆高啊」。

▲交通部完成台中捷運綠線履勘。（圖／台中市政府提供）