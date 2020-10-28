台南警「溯源專案組」出擊　毒販擁雙槍「25顆子彈上膛」

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」，10月27日上午循線前往台南市佳里區查緝43歲陳姓男子持有仿巴西金牛座JP915型、仿貝瑞塔M9型手槍各1支、子彈35顆及海洛因、安非他命等各類毒品，全案詢後依槍砲及毒品罪嫌送辦。

▲台南市刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」，查獲陳姓男子持有仿巴西金牛座JP915型、仿貝瑞塔M9型手槍各1支、子彈35顆及海洛因、安非他命等各類毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」，係挑選警校甫畢業，具高度緝毒熱枕的員警，專責日以繼夜向上溯源、向下刨根查緝毒品案件，2020年起已破獲數十件販毒案；日前查知台南市佳里區陳姓男子（43歲）疑涉販毒案件並擁槍自重，10月初畏罪衝撞查緝員警車輛逃逸，馬上立案鎖定追查，並報請台南地檢署王宇承檢察官指揮偵辦，歷經半月餘跟監埋伏蒐證，掌握相關犯罪事證、藏匿處所及交通工具後，向台南地院聲請搜索票執行查緝。

「溯源專案組」於10月27日上午鎖定陳姓犯嫌佳里藏匿處所，與霹靂小組破門攻堅，發現陳嫌持槍企圖於二樓後方窗戶跳窗逃逸，立即壓制逮捕，當場查獲仿巴西金牛座JP915型、仿貝瑞塔M9型手槍各1支、子彈35顆（其中25顆已裝入彈夾上膛）及海洛因、安非他命等各類毒品，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

刑警大隊指出，毒品查緝中心自成立起，即以打藥頭、斷金流之方式，跨域整合、區域聯防，建立全民友善通報網絡，並培養新進年輕員警具有專業偵防能力；大隊長林宏昇表示，刑警大隊打毒、肅槍之決心，不容許不法之徒越雷池一步，除呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。

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