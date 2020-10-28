資深優良教師竟是狼！2年指侵9歲女學生達50次　判囚4年10月

▲台南一名9歲女童在就讀三、四年級期間，竟遭班導伸狼爪指親多達50次，身心受創。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

台南一名曾獲「20年資深優良教師獎」的張姓男老師，2017年至2018年間竟利用自己導師的權威，對班上年僅9歲的女童伸狼爪指侵多達50次。台南地院一審依10個強制猥褻罪，各處有期徒刑3年8月，合併後張男應執行4年10月，可上訴；另民事部分，女童父母求償500萬元暫時遭駁回，法官指出應等刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前提起才合法。

台南某國小9歲女童在就讀小學三、四年級期間，由張姓男老師擔任其班導，但張師卻罔顧為人師表，竟趁隙在校園內長期性侵女童，還以手指侵犯下體，持續了整整2年且次數多達50次，一切直到女童升上五年級、換了班導以後，性侵情況才終於停止。

女童在脫離狼爪後身心受創，一日向女同學談及此事，同學驚嚇之餘趕忙告訴家長，受害女童的家長才輾轉得知，於當日深夜立即前往派出所報案，並將由女檢陪同驗傷。

台南地院審理時認為，根據女童2019年3月6日至奇美醫院就診時的紀錄可知，女童在遭受性侵後常出現哭泣等創傷壓力症候群的反應，且至今仍未脫離傷害，顯見張男惡行已造成女童嚴重侵害，審結依10個強制猥褻罪，各處有期徒刑3年8月，合併後張男應執行4年10月，可上訴。

民事部分受害家屬則主張，張男應賠償女童300萬元以及父母各100萬元（合計500萬元），不過法院9月15日暫時駁回此訴，法官指出，依正常程序第一審辯論終結後到提起上訴前，不得提起，按時間序來，此訴應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前提出才合法。

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