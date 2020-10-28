快訊／共軍運9通信機擾我西南空域　空軍防空飛彈追監

▲中共運9通信對抗機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部28日證實，上午1架共軍運9通信對抗機進入我西南方空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，而這也是10月以來，第22架次共機擾台。

根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

此外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次。

▼國防部28日證實，今天上午1架共軍運9通信對抗機進入我西南方空域。（圖／國防部提供）



其他人也看了這些...

►徐巧芯列嚴德發5矛盾：前言不對後語 真是莫名其妙

►「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？ 國防部給答案

►嚴德發稱軍事訓練役延長「戰力下墜」 國防部：將影響志願役員額

更多熱門新聞...

►嚴德發：總統若下戰爭動員令 第一時間作戰主力45萬人

►空軍兩週再派373架次攔截共機 國防部：年底前恐將維持常態

►美國對台軍售首度釋出「距外陸攻飛彈」 反制共軍防空火力網

►振興一下我們的美麗