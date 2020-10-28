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美豬零檢出不同調　衛福部態度強硬問地方：業者不會去打官司？

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▲▼立法院教育及文化委員會邀請衛福部次長薛瑞元列席就「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」進行專題報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲薛瑞元強調，中央態度不會改變。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（28日）繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」地方訂定自治條例美豬零檢出，行政院發函提到有牴觸法規疑慮，衛福部政務次長薛瑞元說，明年將直接自動失效外，地方要思考若堅持真的能夠執行？且到時是罰「販賣業者」，人家不會去打官司？

薛瑞元上午提到之前發文要求地方檢討，預計今、明天會重新發文跟跟行政院一致。至於明年母法生效， 地方自治條例自動生效，衛福部立場一樣？薛瑞元說，跟中央法規衝突，地方法規管的對象是「販賣業者」，是他們賣豬肉出去，若賣出去，結果中央說少於0.00ppm所以合格，但地方說要0.7ppm，「因此要處罰販賣者，人家不會去打官司？」

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薛瑞元表示，「依照中央法規就是這樣，地方要不一樣，要有理由跟有無能力檢出，以前中央地方都是一致，中央都幫地方做完了，現在地方說不得檢出，是誰要去檢驗？」中央檢驗過就是符合安全標準，地方檢出符合中央，不符合地方，被處罰的人不會抗議？台灣就這麼小，肉品賣到這裡可以，那裡不行，會叫人民無所適從，並強調，這種事情不能夠「因地制宜」，而大法官738號雖能因地制宜，是每個地方人口密度不同，且也不會擴散。

薛瑞元強調，地方訂定更嚴，管制的不是民眾，不可能民眾吃超過多少要罰，是管廠商、販賣者，直說大家有點混淆了，重申中央「態度不會改變」。

另外，行政院發文至六都要求針對訂定自治條例部分表達意見並回覆，但衛福部則要求檢討，薛瑞元進一步說明，宜蘭、台東針對所有肉品要零檢出，嘉義、基隆、彰化、雲林、新竹、台中、台南，和台北及桃園9縣市是針對豬肉零檢出，後續會再對直轄市以外的7縣市補發公文。

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