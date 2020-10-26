雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

▲今年初再次由前新北市長朱立倫媒合善心人士爭取捐贈第兩萬付免費老花眼鏡經費，目前尚有3000多付，鄉親可把握機會配鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣自2019年開始辦理65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動，首波萬付眼鏡活動完成率100%。今年初再次由前新北市長朱立倫媒合善心人士爭取捐贈第兩萬付免費老花眼鏡經費，透過社團法人銀光未來創新協會協助引介捐贈。目前尚有3000多付，請鄉親把握機會，洽合作的驗光所預約配鏡，讓眼睛看得更清楚。

雲林縣政府辦理「愛老眼鏡，時尚您最潮」雲林縣愛老眼鏡成果發表會，縣長張麗善、新北市前市長同時亦為銀光未來創新協會創辦人朱立倫、銀光未來創新協會許育寧理事長、工商發展投資策進會總幹事許宇甄、衛生局長曾春美、斗六市長林聖爵以及縣內29家響應活動驗光所負責人皆到場共襄盛舉。

愛老眼鏡成果發表會，主辦單位邀請多位長輩戴著他們的愛老眼鏡搭配穿著，讓大家看看雲林長輩也是非常時尚，顛覆大家對阿公阿嬤的看法。雲縣府近期推動許多老人福利相關政策，讓長者參與縣內國際盛事、鼓勵退休人員奉獻所長「耆蹟再現」計畫、以及歌唱比賽、槌球賽等活動，目的就是為了從身、心、靈全面照顧長者前輩。

在重陽節期間，縣府推動系列重陽相關活動，除補助20鄉鎮市老人會辦理重陽節活動，發放縣內70歲長者重陽禮金每人2000元，百歲以上發放1萬元現金，預計發放共1億7762萬8000元，有8萬8814位長者受益，今年度再加發長壽麵線，祝福長者健康長壽，另從10月份開始，在斗南他里霧微光草原聚落68電影館播放「重陽月 愛電影」系列影片，鼓勵長者走出家門松柏長青。

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