　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲今年初再次由前新北市長朱立倫媒合善心人士爭取捐贈第二萬付免費老花眼鏡經費，目前尚有3000餘付，鄉親把握機會，洽合作的驗光所預約配鏡來讓眼睛看得更清楚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年初再次由前新北市長朱立倫媒合善心人士爭取捐贈第兩萬付免費老花眼鏡經費，目前尚有3000多付，鄉親可把握機會配鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣自2019年開始辦理65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動，首波萬付眼鏡活動完成率100%。今年初再次由前新北市長朱立倫媒合善心人士爭取捐贈第兩萬付免費老花眼鏡經費，透過社團法人銀光未來創新協會協助引介捐贈。目前尚有3000多付，請鄉親把握機會，洽合作的驗光所預約配鏡，讓眼睛看得更清楚。

雲林縣政府辦理「愛老眼鏡，時尚您最潮」雲林縣愛老眼鏡成果發表會，縣長張麗善、新北市前市長同時亦為銀光未來創新協會創辦人朱立倫、銀光未來創新協會許育寧理事長、工商發展投資策進會總幹事許宇甄、衛生局長曾春美、斗六市長林聖爵以及縣內29家響應活動驗光所負責人皆到場共襄盛舉。

愛老眼鏡成果發表會，主辦單位邀請多位長輩戴著他們的愛老眼鏡搭配穿著，讓大家看看雲林長輩也是非常時尚，顛覆大家對阿公阿嬤的看法。雲縣府近期推動許多老人福利相關政策，讓長者參與縣內國際盛事、鼓勵退休人員奉獻所長「耆蹟再現」計畫、以及歌唱比賽、槌球賽等活動，目的就是為了從身、心、靈全面照顧長者前輩。

在重陽節期間，縣府推動系列重陽相關活動，除補助20鄉鎮市老人會辦理重陽節活動，發放縣內70歲長者重陽禮金每人2000元，百歲以上發放1萬元現金，預計發放共1億7762萬8000元，有8萬8814位長者受益，今年度再加發長壽麵線，祝福長者健康長壽，另從10月份開始，在斗南他里霧微光草原聚落68電影館播放「重陽月  愛電影」系列影片，鼓勵長者走出家門松柏長青。

►秋冬乾燥必備


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林淵明國中遭猴群入侵　原因找到了！學校每天放炮驅趕

►台灣防疫令國際驚豔　4印尼籍醫事人員為取經「隔離21天」

►西螺大橋360秒煙火空拍曝！太平媽與眾神會香遶境　萬人夾道祈福

►雲林竹圍大橋火傷重建　1600萬工程預計過年前完成

ET快訊
花15萬「買清大學歷」！單親媽變科技廠副理　下場曝光
盤中零股交易首日破3億！小資族最熱門TOP10曝光
小吃店做53個便當被棄單！訂購人竟是鐵道局
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴處事細膩專精法律

大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

2020南方影展感恩餐會盛大舉辦　台南年度電影盛會11開跑啦！

花蓮培訓導盲志工第一波10名　提供免費導盲服務3天前預約

賴清德走訪雙溪泰平社區　體驗手作步道保留農村自然韻味

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

找不到家！法鬥深夜亂竄追機車 暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴處事細膩專精法律

大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

2020南方影展感恩餐會盛大舉辦　台南年度電影盛會11開跑啦！

花蓮培訓導盲志工第一波10名　提供免費導盲服務3天前預約

賴清德走訪雙溪泰平社區　體驗手作步道保留農村自然韻味

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

KS運彩分析／熱刺進攻強勢後防容易輕敵　看好開大

中職總冠軍／張志豪首度打擊練習　丘總盼至少代打觀察到29日

夏普旗下可購樂平台　率先販售南六雙鋼印口罩

中職總冠軍／中信3大洋投壓陣　餅總：我們不弱

文在寅哀悼三星會長李健熙　讚揚為「韓國經濟界的象徵」

陸公務員在同事飲水放「母豬發情素」　害女同事狂懷孕、男同事超亢奮

男子半夜回家被跟蹤！　轉身見到「3隻萌臉小毛怪」徒手打包

中職／猛威爾、許基宏獲選10月投打MVP　許基宏隔5年獲選　

說要散步還不繫繩？　「抱怨二重奏」唱不停...網笑：鬆獅被帶壞

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

地獄4女房客嗨整晚　床鋪全染紅

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

埔鹽順澤宮明天冠軍路跑　補給站被倒發臭豆渣

阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

漫遊老街溪5000人健走　看見中壢改變

閃過疫情高峰期　浩天宮潛水媽11/1起駕遶境

國1台南境內交流道出口預告標誌遭罵翻　黃偉哲回應了

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

埔鹽順澤宮ZEPRO冠軍路跑5千人熱鬧起跑

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴專精法律

賴清德走訪雙溪泰平　體驗手作步道

楊梅休閒農業區　農業輔導成果發表

更多熱門

相關新聞

猴群入侵雲林淵明國中　竟是為了大王椰子樹

猴群入侵雲林淵明國中　竟是為了大王椰子樹

雲林縣私立淵明國中上週出現猴群入侵校園，不僅威嚇學生企圖搶食，更大膽開門想進入警衛室覓食，校方指出未曾見猴群有如此誇張情形，今經研究團隊調查發現，猴群齊聚校園是為了校園的「大王椰子樹」聞香而來，若要解除猴患須將樹鋸除，目前相關單位並不考慮，派人先行看顧，花苞一落就儘速撿除，藉由斷絕食物來源杜絕猴患。

機車雙載自摔噴火　撞休旅車釀2死

機車雙載自摔噴火　撞休旅車釀2死

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

環球科大欠薪　教育部罰10萬、擬解聘校長

環球科大欠薪　教育部罰10萬、擬解聘校長

西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天躲橋下工寮暴斃

西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天躲橋下工寮暴斃

關鍵字：

雲林免費愛老眼鏡銀光未來創新協會

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

放火脫困後秒提告　網：很好示範

即／男到高嘉瑜服務處陳情！突失控「汽油淋身」

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面