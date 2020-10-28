陸員工培訓「下跪脫衣搧耳光」激烈喊叫　東莞人社局介入調查

▲廣東東莞一家具廠員工培訓過程惹議。（圖／取自漩渦視頻微博）

記者陳政錄／綜合報導

許多大公司為激勵士氣、培養人才，常組織各類「員工培訓」課程，但近日大陸廣東東莞一家家具廠的培訓內容，因過程「太過瘋狂」，在社交平台上瘋傳。從畫面可見，多名黑衣員工們在高喊口號時，一邊脫掉上衣、雙手猛烈拍地，甚至集體下跪自搧耳光，只為展示自己「最激烈、最顛峰」的狀態。

據《西安商報-漩渦視頻》報導，事發地點為廣東東莞市大嶺山鎮，一家名為美得麗的家具廠。該品牌經理張敏受訪時承認，事件是在他們公司發生的，「我們剛培完訓，現在所有員工狀態非常好。」

▲家具品牌經理表示，培訓主要是為了讓員工完成心靈成長。（圖／取自漩渦視頻微博）

她解釋，這並非每年都有的培訓，一年最多一次，公司透過第三方培訓機構，針對全國12個最優秀的經銷商和店員一起培訓，內容就是「心靈成長」，打造「鐵軍團。」

對於流出的影片，張敏說，這只是其中一個鏡頭，「我們的經銷商想要讓員工看到他自己最激烈、最巔峰的狀態，經銷商自願用這樣的形式來表現他最巔峰的狀態。」

從網路流傳畫面可見，該公司在一室內空間進行培訓，約有十多位身穿黑色統一服裝的員工兩兩相對，一邊坐下、一邊跪地，後方還有數十位員工觀看；過程中，跪地員工不斷情緒激昂的高呼口號，甚至自搧耳光、脫掉上衣，雙手激烈拍地。

有網友留言說，「這是侮辱人格吧」、「老闆，來搧自己幾個耳光培訓，表率一下」，有人質疑，「這是入了傳銷（直銷）吧」、「都是看在錢的份上」。也有人針對此類亂象感嘆，「現在太多這種培訓機構，簡直跟洗腦一樣。」

對此，東莞市人力資源和社會保障局28日表示，已經收到網傳消息，目前官方以派出監察人員調查，讓屬地的大嶺山分局介入處理，「目前還在調查中。」

值得注意的是，工商登記資料顯示，美得麗家居（廣東）有限公司是一家從事家具設計、生產和銷售的公司，代理、生產海外品牌床墊，隸屬於有台資背景的運時通家具集團。

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▼員工培訓過程激烈。（圖／取自漩渦視頻微博）