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陸要求131款「侵害用戶」APP整改　上海迪士尼、良品鋪子被點名

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▲▼手機。（圖／CFP）

▲大陸工信部通報尚需要整改的131款APP。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家工信部27日發布今年第5批，關於「侵害用戶權益行為」APP的通報，其中包括上海迪士尼樂園、快狗打車、樂事視頻、良品鋪子、百果園等各類企業，共131款APP均被點名，要求在11月2日前完成整改，否則依法處置。

根據工信部發布的《關於侵害用戶權益行為的APP通報（2020年第五批）》通報，這些APP主要問題涉及違規收集個人信息、強制用戶使用定向推送功能，以及APP強制、頻繁、過度索取權限等。

以分類來看，電商企業包括有贊精選、良品鋪子、百果園等，出行平台有東方出行、T3出行、悟空租車、快狗打車、長安出行、易車等，還有趣看視頻、看看視頻、六間房秀場、樂事視頻等文娛類APP和上海迪士尼樂園等旅遊類APP。

值得注意的是，在工信部發布通報後，上海迪士尼也公告稱，通報中所提及的App，是由霍爾果斯驢迹軟體科技有限公司開發的「上海迪士尼樂園」應用程式，是未經官方授權開發的假冒App，與上海迪士尼度假區無任何關聯。

▲▼上海迪士尼度假區表示，被工信部點名的該款APP，未經過官方授權。（圖／取自澎湃新聞）

▲上海迪士尼度假區表示，被工信部點名的該款APP，未經過官方授權。（圖／取自澎湃新聞）

上海迪士尼度假區透過官方微信聲明，「為保障上海迪士尼度假區的名譽和權利，已就該假冒應用程序着著手調查。」請遊客僅下載並關注上海迪士尼度假區的官方App，避免個人利益受到侵害。

據工信部通報，該批名單是依據《網陸安全法》等相關法律法規，以及《關於開展縱深推進APP侵害用戶權益專項整治行動的通知》工作部署，組織第三方檢測機構對手機應用軟體進行檢查，督促存在問題的企業進行整改。截至目前，尚有131款APP未完成整改，應在11月2日前完成整改落實工作，否則將採取全面下架、停止接入、行政處罰以及納入電信業務經營不良名單或失信名單等措施。

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