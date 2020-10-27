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林毅夫：美國跟中國脫鉤就是與國際脫鉤

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▲▼林毅夫 。（圖／CFP）

▲林毅夫曾任世界銀行副行長，1979年從金門離台至廈門後，成為大陸知名經濟學家。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對中美兩強國際角力持續，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫說，「美國那樣做可能是想防止中國超過它，要維持世界霸權。」他並進一步指出，只要我們（中國）擴大開放、市場在擴張，美國如果想跟中國脫鉤，想圍堵中國，結果就是自己跟國際脫鉤，自己圍堵自己。

林毅夫近日接受大陸官媒《央視》專訪，就疫情及國際單邊主義雙重因素下，中國經濟如何破局發表論述。他首先提到，目前中國經濟實現了V型反彈，「是不確定性當中的確定性，令人感到振奮和鼓舞。」

從中長期來看，林毅夫認為，中國明年會繼續保持復甦，國際貨幣基金組織預測明年中國的增長可能達到8%，「我覺得完全有可能。」他表示，可以實現多少，將取決於國際經濟和自身改革，包括出口多，成長會比較快，另如果改革到位，就有助於提升增長潛力。

林毅夫表示，明年中國經濟有8%的增長潛力，若要維持6%左右的增長，是完全有可能的。他補充，中國將以國內大循環為主體，保持經濟復甦勢，認為過去中國是出口導向型經濟，難免受國際影響，但現在成為一個大航母，不管外部風雨怎麼飄搖，都是穩定的。

談到如何鞏固、發展國內國際雙循環互相促進的新發展格局，林毅夫說，首先要提高人民收入水平，拉高國內循環，提升服務業佔比，因此要完善金融體系、消除戶籍制度障礙、促進勞動力的流動、落實土地政策等等。

林毅夫說，中國是最大的市場，從2008年以後，全世界每年30%的市場增長是在中國。「在這種狀況之下，只要我們經濟保持高質量的發展，他們為了自己國家的發展，就會跟我們搞好關係。」

他提到，美國希望日本、歐洲都跟中國脫鉤，但這都將殺敵一千，自損八百。林毅夫認為，若中國能做好自己的工作，一方面深入改革，第二方面擴大開放。只要我們擴大開放、市場在擴張，「美國如果想跟中國脫鉤，想圍堵中國，結果就是自己跟國際脫鉤，自己圍堵自己。」

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