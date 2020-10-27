陸抽砂船圍島太囂張　新北艦進駐馬祖南竿！限制水域內全數淨空

▲陸抽砂船大圍島！新北艦進駐馬祖南竿，限制水域內全數淨空。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖南竿當地民眾25日貼文表示，一早南竿海面出現大批陸方大型抽運砂船，仿若圍島。為有效打擊違法抽砂行為，27日上午09時起，由艦隊分署北機隊新北艦、馬祖海巡隊10037艇、3538艇協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，截至下午5時，計驅離2艘陸籍漁船及2艘陸籍貨輪，目前我方限制水域內的抽砂船已全數淨空。

艦隊分署表示，本次兩岸協同執法專案勤務重點置於南、北竿及莒光海域，結合兩岸海上大型艦艇執法能量，打擊非法陸籍「三無船舶」（無船名、無船舶證書及無船籍港）及「抽（運）砂船」。

▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島，海巡署增派新北艦支援 。（圖／民眾提供）

艦隊分署說，27日協同執法自09時啟動，截至下午5時，我方3538艇計驅離2艘大陸漁船、新北艦驅離2艘大陸貨輪，陸方執法船則發現1艘非法抽砂船，因海象不佳無法登檢，後續將依現場蒐證資料重罰處分。

另外，艦隊分署為長期維護馬祖海域治安，在連江縣政府協助下，已完成福澳港碼頭及岸水電租用事宜，除持續推動兩岸協同執法，將陸續調派大型艦進駐馬祖，首先由新北艦先行領軍，後續由苗栗艦接力支援南竿海域。11月起調派連江艦長駐馬祖海域支援，積極防堵大陸船舶於馬祖海域進行違法行為，務必做到滴水不漏。

▲海巡署增派新北艦支援 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

艦隊分署指出，2019年至2020年9月底止，本分署馬祖海巡隊登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4,980萬元，行政罰鍰已達700萬元，馬祖海域大陸抽砂船多數於莒光與南竿間航道滯留、航行及作業，係屬6000公尺限制水域外，非屬管轄水域。

艦隊分署表示，未來將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡護勤務，透過兩岸共打機制，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船，針對越界抽砂船做到「船拍賣、人法辦」，確保馬祖海域海洋資源永續發展。

► 美麗最大的祕密