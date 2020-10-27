台資廈門銀行A股上市　富邦金持股19.95%

▲廈門銀行經營大量涉台金融業務。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

第二大股東為台灣富邦金控的廈門銀行，今（27日）正式於上海證券交易所上市，股票代碼：601187.SH，發行價每股6.71元（人民幣，下同），成為今年A股首家上市的銀行，更開創兩岸金融合作先例。

據中新社報導，截至今年6月末，廈門銀行總資產為2659億元；同時，該行在兩岸金融合作方面不斷先行先試，持續為兩岸台商提供金融服務，本次上市預計募集資金總額為17.71億元。

▲廈門銀行10月27日在A股IPO。（圖／CFP）

截至午盤，廈門銀行A股以8.05元開盤後，現報每股9元，較發行價上漲2.29元，漲幅達34.13%，累計成交額7.57億元，總市值來到237.52億元。

值得注意的是，廈門銀行的第一大股東為廈門市財政局，持股佔比20.21%；第二大股東就是台灣富邦金控，持股佔比19.95%。

翻開廈門銀行歷史，該行成立於1996年，前身先後為廈門城市合作銀行、廈門市商業銀行，2008引進台灣富邦金控的全資子公司—富邦銀行(香港)作為戰略股東，成為台灣金融機構借道第三地參股大陸商業銀行的首例。

2009年，該行正式更名為廈門銀行，到2018年，台灣富邦金控正式受讓富邦銀行(香港)所持有的全部股份，以直接股東身份入股廈門銀行。

數據顯示，截至今年6月底，廈門銀行直接服務台資企業700戶，存款餘額33.82億元，貸款餘額11.59億元，累計實現跨境人民幣清算金額882.82億元，約佔廈門市人民幣代理清算總量的一半。

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