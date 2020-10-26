女子遭遊樂設施甩飛…30m高墜地命危！　目擊者：看到她滑出去

記者張方瑀／編譯

澳洲一場大型嘉年華會日前發生恐怖意外，一名25歲女子從30公尺高的遊樂設施上被甩飛，當場頭部著地重擊，至今仍有生命危險。目擊遊客表示，她先聽到有人大喊「我要掉下去了！」轉頭就看到一名女子從座位滑出，接著就聽到掉落的重擊聲，「我此生可能再也不敢去樂園玩了。」

Workplace Health and Safety has begun an investigation into how a woman fell from a ride at the Cairns Showground on Saturday. https://t.co/wjMEI0zYSq @MKarstunen #7NEWS pic.twitter.com/LouDpFuAKu — 7NEWS Cairns (@7NewsCairns) October 26, 2020

根據《每日郵報》報導，昆士蘭省北部城市凱恩斯（Cairns）的一處公園正舉辦大型嘉年華會，現場設有許多大型遊樂設施，但就在24日下午5時左右，一名25歲的女子乘坐名為「宿醉」（The Hangover）的設施時，從30公尺高的地方摔落，頭部和脊椎受到重創，緊急送醫後目前仍未脫離險境。

目擊遊客希斯特爾（Bonnie Thistle）說，她此生都無法忘記這個恐怖的景象，「我從遠處聽到一名女子不停尖叫，並大喊『我要掉下去了』，我轉頭就看到她像根香蕉一樣，從座位上滑出來，接著就聽到掉落的重擊聲，她就這樣摔在地上了。」

嘉年華主辦方表示，目前活動已全面暫停，他們會完全配合凱恩斯警方的調查，釐清意外發生的原因，也不排除是女子未繫好安全帶釀禍。

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