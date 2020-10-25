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黃色小鴨一捏「噴射噁爛髒水」！剖開驚見一片黑　他超慘下場曝光

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▲▼媽媽在臉書上貼出黃色小鴨內部的照片，在滿滿黴菌的堆積下，呈現噁心的亮黑色。（圖／翻攝自Facebook／Eden Strong）

▲媽媽在臉書上貼出黃色小鴨內部照片，在滿滿黴菌的堆積下，呈現黑色。（圖／翻攝自Facebook／Eden Strong）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國3歲小男孩貝勒（Baylor）在玩浴室玩具時，不慎被橡膠黃色小鴨裡的髒水噴到眼睛，一開始只有眼睛紅腫症狀，但隨著右眼越來越紅而且不消退，母親艾登（Eden Strong）趕緊將他帶往醫院檢查，竟發現已經感染蜂窩性組織炎。

根據《太陽報》報導，艾登回憶，「當我在嬰兒床上看到他的眼睛時，發現已經腫到大概是他上床睡覺前的2倍大，紅腫的情況還擴散到臉上。我猜到他可能有感染蜂窩性組織炎的危險。」

急診室的醫生隨後證實他的判斷，先給了貝勒一劑口服抗生素，但4個小時過後病情再度加劇。艾登描述，「他的眼睛非常腫，白色的部分從眼瞼之間凸出，虹膜整個被蓋住，整個人摸起來也很燙，發燒得很嚴重。」

▲▼貝勒的右眼已經腫到幾乎睜不開。（圖／翻攝自Facebook／Eden Strong）

▲▼貝勒的右眼已經腫到幾乎睜不開。（圖／翻攝自Facebook／Eden Strong）

▲▼艾登在臉書上貼出自己孩子雙眼紅腫的照片。（圖／翻攝自Facebook／Eden Strong）

貝勒的眼睛感染蜂窩性組織炎後，又蔓延到另一隻眼睛和臉上，一度看不清楚東西，所幸持續接受抗生素治療下，最後成功康復，且視網膜和視力都沒有受損。

有媽媽在網路上看到貝勒的情況後，立刻將家中的浴室小鴨玩具剖開，驚訝地發現裡面全部積滿噁心的黴菌，呈現爛泥般的黑色。

她鼓勵父母們丟棄這些外表看似可愛的玩具，因為你永遠清理不了內部，而且黴菌會因為潮濕而持續增長，「不用說了！我把玩具都丟進垃圾桶，再也不會買了，我建議大家都這麼做！」

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