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「小魔女DoReMi」商品售完不補　粉絲譙：才剛開展...網路賣6倍價

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▲▼展場人潮眾多。（圖／記者曾筠淇攝）

▲許多人在開館前就先到場排隊。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯～」對許多人來說，這是相當耳熟能詳的咒語！東映動畫製作的日本魔法少女動畫影集《小魔女DoReMi》今年適逢20週年慶，紀念快閃店首次插旗新光三越台北南西店，22日正式開幕起，每天都吸引大批人潮，然而卻因粉絲太過熱情，也意外出現許多令人不樂見的情況。

「小魔女DoReMi 20週年快閃紀念店」自22日正式登場，許多民眾在開館之前，就早早到場排隊，豈料才一開門，大票人爭先恐後衝上9樓展場，還頻頻傳出插隊、受傷的消息。

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▲▼新光三越緊急公告。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 台北南西店）

▲新光三越緊急發出公告。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 台北南西店）

主辦單位當天得知情況後，立刻改變進場規則，「新光三越台北南西店」在粉專上提到，「因人潮眾多，現場調整為依號碼牌入場」，且每人僅能入場30分鐘。然而，「小魔女DoReMi」對許多人來說，實在太有吸引力，因此雖然早上10點才會開始發放號碼牌，但才早上6、7點，就已經大排長龍；其中，25日還因為路線不清楚、卡到另個展場的人龍，導致現場一團亂。

不少網友都認為主辦單位思慮不周，進而怒轟，「提早來排隊的粉絲成為世界上最不幸的美少女了」、「特地跑到台北來，結果號碼牌都抽完了」、「排隊路線超亂」、「九點來排隊，工作人員整對的路線又更改，結果我後面的比我早拿號碼牌」、「要人數管控也不是這樣的吧」、「早上大家排隊排好好，硬要來亂」。

▲▼展場人潮眾多。（圖／記者曾筠淇攝）

▲現場人潮絡繹不絕。（圖／記者曾筠淇攝）

除了人潮眾多，展場內有不少獨家商品都在開展沒幾天就已賣光，且「售完不補」，因此不少網友都感到相當不滿，「手鍊會不會補貨？第二天就沒了，某網拍一堆賣高價的」、「主辦方太低估小魔女的魅力了」、「太扯了，才開展幾小時滿額禮就沒了」、「請問商品可以快點補齊嗎」、「集章卡到底要不要補」、「魔女莉卡大娃娃為什麼不做多一點，商品補貨要加強」、「好多商品都沒有了，魔女莉卡大玩偶也售完不補」。

▲▼公告。（圖／翻攝自Facebook／東映動畫活動專區）

▲多樣商品售完不補。（圖／翻攝自Facebook／東映動畫活動專區）

此外，還有不少網友質疑，展場並未對外公告什麼商品售完，這樣會導致民眾特地前往，卻只能撲空；對此，主辦方也緊急滅火，隨時在臉書、IG上更新商品是否還有存貨，只可惜多數消費者似乎不買單。

除了排隊動線、商品存貨等，讓粉絲感到最不滿的就是「黃牛行為」，開展才沒幾天，就有不少人一次掃走幾十樣相同商品，根本不是自用。經《ETtoday新聞雲》記者實際查詢後發現，有多款展場商品都已經出現在蝦皮賣場，原價600元的1000片拼圖目前已飆到2500元、原價99元的隨機迷你壓克力牌則衝到600元，而最令粉絲為之著迷的「巨型魔女莉卡」娃娃也從1000多元的價格也飆漲到2575元，相當誇張。

▲▼價格飆漲。（圖／翻攝自蝦皮賣場）

▲▼多樣商品價格飆漲，立牌甚至是原價的6倍。（圖／翻攝自蝦皮賣場）

▲▼價格飆漲。（圖／翻攝自蝦皮賣場）

▼許多人都衝著魔女莉卡而來。（圖／翻攝自蝦皮賣場）

▲▼價格飆漲。（圖／翻攝自蝦皮賣場）

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