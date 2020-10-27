川普任內9度對台軍售　外交部：由衷感謝美國履行《台灣關係法》

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國國防安全合作局（DSCA）在美東時間26日公布國務院已批准總價值約23.7億美元（約677.9億新台幣）的「魚叉飛彈海岸防衛系統」（CDCM）對台軍售案。對此，外交部27日表示誠摯歡迎，並感謝美方持續旅行對台灣的安全承諾。

DSCA指出，國務院已批准並通知國會最新一批「魚叉飛彈海岸防衛系統」的對台軍售案，若最終通過，100套魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

對此，外交部指出，已在26日正式接到美國政府通知，這是美國總統川普任內第9度、也是2020年第4度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部除表示誠摯歡迎外，也對於美國持續以具體行動履行《台灣關係法》及「對台六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷感謝。



另外，外交部還強調，面對中國的軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衛戰力的現代化，加速提升不對稱戰力，以維護區域和平與穩定。

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