梅蘭妮亞再爆「替身疑雲」！陰謀論掀熱議　網友指出2大疑點

▲引起 #FakeMelania 話題再度燃燒的照片。(圖/翻攝自推特/@DrBeauBeaumon)

記者葉睿涵/綜合報導

隨著美國第一夫人梅蘭妮亞與川普總統一同登上「海軍一號」前往田納西州(Tennessee)納什維爾(Nashville)參加辯論的照片在媒體上曝光後,與「假第一夫人」陰謀論有關的 #FakeMelania(假的梅蘭妮亞) 標籤(hashtag)再次成為熱門話題。

據《紐約郵報》報導,在第一夫人22日曝光的照片中,她的與過去不同的微笑方式引發了民眾熱議。推特用戶康威的鬼魂(The Ghost of George Conway)25日發文,「祝你能找到任何梅蘭妮亞像(被曝照片中)那樣微笑的任何照片」,暗示現在出現在大家眼前的第一夫人是個替身。

Good luck finding any photos of Melania smiling like that. https://t.co/6pwZTUObDR pic.twitter.com/5dgQKW2S84

而另一名BlueinaRedState用戶則表示,來回滑動這兩張照片,並注意這兩顆門牙,梅蘭妮亞的牙齒加顯得更方,而最新的照片中,她並不長那樣。

Swipe these two photos back & forth. Notice the two front teeth. Melania’s are more squared...THAT AIN’T HER in the other photo. #FakeMelania pic.twitter.com/ge18TBarhy