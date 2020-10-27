梅蘭妮亞再爆「替身疑雲」！陰謀論掀熱議　網友指出2大疑點

▲引起 #FakeMelania 話題再度燃燒的照片。（圖／翻攝自推特／@DrBeauBeaumon）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著美國第一夫人梅蘭妮亞與川普總統一同登上「海軍一號」前往田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville）參加辯論的照片在媒體上曝光後，與「假第一夫人」陰謀論有關的 #FakeMelania（假的梅蘭妮亞） 標籤（hashtag）再次成為熱門話題。

據《紐約郵報》報導，在第一夫人22日曝光的照片中，她的與過去不同的微笑方式引發了民眾熱議。推特用戶康威的鬼魂（The Ghost of George Conway）25日發文，「祝你能找到任何梅蘭妮亞像（被曝照片中）那樣微笑的任何照片」，暗示現在出現在大家眼前的第一夫人是個替身。

Good luck finding any photos of Melania smiling like that. https://t.co/6pwZTUObDR pic.twitter.com/5dgQKW2S84 — The Ghost of George Conway (@gtconway3dg) October 25, 2020

而另一名BlueinaRedState用戶則表示，來回滑動這兩張照片，並注意這兩顆門牙，梅蘭妮亞的牙齒加顯得更方，而最新的照片中，她並不長那樣。

Swipe these two photos back & forth. Notice the two front teeth. Melania’s are more squared...THAT AIN’T HER in the other photo. #FakeMelania pic.twitter.com/ge18TBarhy — BlueinaRedState (@RedStateBlues20) October 25, 2020



不過，這樣的論調並不被所有網友都認同。網友諾列加（Daniel Noriega）則在推文中表示，「這些證據根本無法證明有兩個梅蘭妮亞。」他還在文後加上了一個長鼻子的表情，直斥支持陰謀論的民眾在撒謊。

Not even anywhere close to being convincing Melania doubles #FakeMelania pic.twitter.com/nky3shCckx — Daniel Noriega (@danoriegaa) October 25, 2020



這並不是「梅蘭妮亞擁有替身」的猜測第一次在網路發酵。2017年就曾有一個暗示第一夫人是個替身的影片在推特上被發佈，並隨後在網路上瘋傳。

2019年3月，川普抨擊了 #FakeMelania 陰謀論稱，「這些假消息把梅蘭妮亞的照片編輯後，推動了陰謀論，還說在阿拉巴馬州時，站在我身邊的其實不是她。這些言論只會隨著時間變得越來越瘋狂！ 」

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