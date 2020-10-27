新北耶誕城「竹筍」變身迪士尼音樂盒！小木屋貨櫃市集打造童話小鎮



記者羅婉庭／新北報導

2020新北歡樂耶誕城首度與迪士尼合作，堪稱史上最大、最華麗耶誕活動，新北市政府前的竹筍地標將變身為夢幻音樂盒！主辦單位更引進耶誕小木屋貨櫃市集打造童話小鎮，打造濃厚的溫馨耶誕氣氛。

觀旅局表示，今年耶誕城以「迪士尼經典童話」為主題，將重現《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小飛象》與 「迪士尼6公主系列」經典場景。四大燈區包含主題燈飾、遊樂設施、藝術裝置等，共高達48座，包含市民廣場「市民經典童話世界」則邀請了迪士尼動畫中角色裝置主燈齊聚一堂。

新北市地標巨大竹筍在耶誕城開城期間，將變身夢幻音樂盒，首度結合360度巨型機械裝置，載滿耶誕祝福的火車於活動期間內定時發車，啟動神奇魔法！迪士尼角色躍上音樂盒，搭配多媒體聲光效果震撼演出，帶領觀眾走進不可思議的奇幻世界。

更特別的是，市民廣場以童話小鎮為主題市集，周邊繽紛燈飾點綴，還有免費的互動裝置「奇幻旋轉木馬」，同時引進耶誕貨櫃市集打造童話小鎮，市民廣場貨櫃以小木屋為設計概念，白天暖暖的陽光灑落金黃色的耀眼，到了夜晚更能以燈光渲染出具童話的魔幻氛圍。樸實溫暖的小木屋，別緻典雅的鄉村風格，彷彿走進童話森林般，也讓民眾有吃、有玩、有拿。

今年位於板橋車站站前廣場的「站前夢幻莊園」，以夢幻花園的設計語彙為主軸，將花語融合進藝術中，如人間仙境的「精靈之境」，以及以歐式植物迷宮為發想概念的「綠野迷蹤」等藝術裝置，隱身在花草綠茵間，演繹出唯美夢幻的花之饗宴。

觀旅局表示，獲得義大利設計大獎的藝術家，率領擅長花藝、燈光、結構藝術的團隊，打造出規模超越以往的超大型戶外裝置照明藝術品「夢幻莊園」，搭配華麗燈光秀演出，更是今年耶誕城的美拍亮點之一。另外，每年耶誕城小朋友最期待的免費互動裝置「歷險小火車」、「瘋狂海盜船」今年也會在站前廣場讓小朋友玩夠本。





▲2020新北歡樂耶誕城模擬圖。（圖／新北觀旅局提供）



