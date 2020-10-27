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「美女與野獸」耶誕城看得到！ 侯友宜揭曉迪士尼6公主名單

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記者羅婉庭／新北報導

今年耶誕城首次與迪士尼合作，成為討論焦點，侯友宜表示，耶誕城每年越辦越好，去年創下681萬人次，但因為疫情的關係不能出國，為了一圓孩子們的迪士尼夢想，市歡樂耶誕城引進典童話角色與場景，全部搬到新北耶誕城。侯友宜也親自宣布六大公主系列，包括美女與野獸的貝兒、魔髮奇緣的樂佩、白雪公主的白雪、阿拉丁的茉莉、小美人魚的艾莉兒以及仙履奇緣的仙杜瑞拉。

位於新北市府後方的萬坪公園將打造「迪士尼公主的童話森林」，以迪士尼城堡迎賓，6大迪士尼公主齊聚一堂，也有快閃店滿足鐵粉童話憧憬，結合童話故事書的裝置風格與萬坪公園景觀元素打造的迪士尼公主限定裝置藝術，包括愛麗兒、貝兒、樂佩、茉莉、仙度瑞拉及白雪公主。在浪漫燈海環繞下，引領民眾一起走入夢幻王國，逛完迪士尼公主的絕美裝置還不過癮，萬眾矚目的「迪士尼公主主題快閃店」，帶來最吸睛的迪士尼公主周邊商品，讓迪士尼公主鐵粉，可以滿足童話憧憬，找到愛不釋手的公主周邊蒐藏。

新北市觀旅局公布，今年以「迪士尼經典童話」為主題，將重現《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小飛象》與 「迪士尼6公主系列」經典場景。四大燈區包含主題燈飾、遊樂設施、藝術裝置等，共高達48座，包含市民廣場「市民經典童話世界」則邀請了迪士尼動畫中角色裝置主燈齊聚一堂。

裝置藝術包括位於站前廣場燈區「站前夢幻莊園」打造結合花語與藝術的互動裝置；萬坪公園燈區則有「迪士尼公主的童話森林」及「府中美學藝術特區」有結合藝術家共同創作的主燈「魔豆‧魔豆」等主題裝置藝術，是絕對不可錯過的美拍景點！

打造全台唯一的迪士尼3D光雕雷射投影秀，搭配迪士尼全新編曲，就是要讓大家感受耳目一新的迪士尼盛宴！來自新加坡的光雕技術團隊，結合十部風格迥異、各自精彩的迪士尼動畫，將其「映上」新北市政府大樓外牆，讓大小朋友與心目中的偶像一起展開奇幻之旅，穿梭極受歡迎的迪士尼經典故事中。

技術團隊今年更史無前例，將光雕投影主秀與整個市民廣場光環境連動，透過 LED延伸主秀表演，創造出360度多層次立體的聲光體驗。今年也首創將新北市知名地標耶誕樹，結合360度巨型機械裝置，打造成「夢幻音樂盒」，迪士尼公主肖像躍上浪漫燈箱，載滿耶誕祝福的小火車，也會隨著主燈秀展演定時發車，搭配多媒體聲光效果震撼演出，帶領觀眾走進不可思議的奇幻世界。

市民廣場以童話小鎮為主題市集，周邊繽紛燈飾點綴，還有免費的互動裝置「奇幻旋轉木馬」，快來「新北歡樂耶誕城」，享受充滿耶誕歡愉氛圍的迪士尼盛宴。

此外，針對耶誕城期間年都湧入大量人潮，是否有群聚疑慮，侯友宜表示，面對疫情尚未結束，耶誕城一定會做好防疫規定，無法保持社交距離就要求民眾戴口罩、勤洗手，配合工作人員指引。

至於台北市將依照病例數量評估停辦跨年晚會，侯友宜表示，新北市會隨時掌握疫情，不會以單一數據為主要依據，若疫情嚴峻，必要時立即停辦，以中央防疫中心與衛生局專業評估，做好安全管控。

▼2020「新北歡樂耶誕城」啟動記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼2020「新北歡樂耶誕城」啟動記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼2020「新北歡樂耶誕城」啟動記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲2020新北歡樂耶誕城。（圖／新北觀旅局提供）

▲2020新北歡樂耶誕城光雕秀模擬畫面。（圖／新北觀旅局提供）

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關鍵字：

2020新北歡樂耶誕城

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