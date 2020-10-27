超巨型高妙妙貓、魔豆來了！耶誕城網美必拍點「夢幻莊園」曝光

記者羅婉庭／新北報導

2020新北歡樂耶誕城首度與迪士尼合作，打超華麗48裝置藝術，包括4公尺高的妙妙貓與10公尺的巨型傑克魔豆，板橋站前廣場也變身「夢幻莊園」，莊園中的精靈之鏡更是今年的必拍景點。

今年燈區範圍首度延伸到府中商圈，四大燈區總計48座裝置。主燈「魔豆‧魔豆」，設計靈感源自知名童話「傑克與魔豆」中的植物，豆莖上綺麗的水晶，在夜空中更顯閃耀奪目。

▲2020新北歡樂耶誕城裝置藝術模擬圖，4公尺高的妙妙貓與10公尺的巨型傑克魔豆都是必拍景點。（圖／觀旅局提供）

府中商圈的遊龍天橋以可愛桑塔熊裝飾橋身，化身成「耶誕光廊」，迎接大家一同歡慶耶誕！除此之外，「板橋公車站」今年也搭配迪士尼盛宴主題，鑲上如煙火般的燈飾，彷彿一場皇家慶典，也成為打卡新亮點。

魔菇造型裝置物打造的「魔法森林」，以及由蒲公英為靈感打造的「浮光絮語」、散發七彩光芒的「森林裡的極光」等其他裝置，揭開府中全新美學風貌。全區以黃橙色燈飾為主色，用大型造景打造「綺麗幻境」、「輕舞飛揚」等光環境，讓民眾感受府中商圈越夜越美麗的夢幻氛圍。

「夢幻莊園」將以數以萬計的奼紫嫣紅，以磅礡綺麗的姿態呈現；閃閃的燈光點點，如同珠寶般華麗動人。栩栩如生的綠意與花朵，瀰漫著整個空間；開綻著永不凋零的奇花異草，在光與影的交織中，將美麗幻化成為永恆。

莊園中還有一座精靈之鏡，裝設了發光的蹺蹺板上，提供大人小孩同樂，就像是隱身在森林間的精靈，帶來最純粹的童真與歡笑。

▲2020新北歡樂耶誕城夢幻莊園、魔法森林模擬圖。（圖／觀旅局提供）

此外，每年都成為網美爭相拍照景點的絕美光廊，今年也以迪士尼經典故事為主題，利用繽紛可愛的迪士尼燈飾，打造「童話夢幻燈區」，包括：「愛麗絲大道」、「霓裳大道」、「時光大道」、「浮光大道」等燈飾區。《愛麗絲夢遊仙境》中的妙妙貓，也活靈活現地趴坐在中山路與新府路口，等待大家與牠合照。

觀旅局表示，耶誕城燈飾天橋，今年一口氣將打造8座，包含新府路天橋以奇幻紫綴飾，結合愛麗絲夢遊仙境主題打造的「奇幻光廊」；結合仿真植物佈置的新站路天橋「香榭光廊」，藍黃交織的板橋車站天橋「繁星光廊」、璀璨的金色燈海打造的小遠百天橋「璀璨光廊」，以及麗寶天橋上黃、紅等多種顏色搭配的「五彩光廊」，百揚大樓天橋金白點亮的「星願光廊」等。





▲2020新北歡樂耶誕城周邊絕美光廊模擬圖。（圖／觀旅局提供）