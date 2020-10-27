獨／金山也爆棄單！50便當指定3口味　老店苦等1hr：請鄉親來吃飯

▲金山知名自助餐訂50便當遭棄單，店家無奈：請大家來店裡吃個飯。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一間開了50年知名自助餐店27日上午9點接到電話預約訂單，中午要訂50個便當，結果一直等到中午12點遲遲未發現來領，店家聯繫對方，不接電話或者直接掛斷，遭惡意棄單。店家相當無奈，貼文到臉書社團說，請來鄉村便當店吃個飯。

店家林姓老闆貼文說，從阿公時期就開店到自己接手已50多年，第一次遇到跑單的客人，26日才在新聞看到有便當店被跑單，今天就在我身上發生，雖然50個便當價值4000元而已，但是這個先生你的人格只值這麼多嗎？他說，相當無奈！只好貼文請大家吃飯。

▲自助餐店27日上午9點接到電話預約訂單，中午要訂50個便當。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪店家，林姓老闆無奈說，一早客人打電話到店裡說，要訂80元便當共50個，指定要焢肉、滷雞腿、滷排骨三種便當、其中還有1個素便當，菜色相當豐富，想說沒太大問題就接單，對方還跟他接近中午11點過來拿。直到老闆外出送完便當回店裡，已經中午12點半，回撥電話給對方，對方卻不接電話或者直接掛斷。

林姓老闆說，只好上臉書貼文，看朋友還沒吃飯的就來拿，或者還沒吃飯的朋友就便宜賣，昨天才看新聞有惡意被棄單，今天卻發生在他身上，無奈說，遇到了不然能怎麼。目前只希望能消掉，不然也是浪費。

▲對方指定要腔肉、滷雞腿、滷排骨三種便當、其中還有1個素便當，菜色相當豐富。

來買便當李姓民眾說，這個世界上還有這種就是會惡意棄單，真的蠻令人髮指，我們是服務業，比較晚吃飯，剛好員工有看見老闆貼文，被惡意棄單50個便當，想說都是在地鄉親認識，所以前來買便當給員工吃。

李姓民眾說，店家是要請大家吃的，小本生意，便當又新鮮所以用買的，其實我們金山人真的都很熱情，大家陸陸續續都前來幫忙買便當，因為免錢的他們也不吃。希望不要再有這樣的事情發生。

金山警分局金山派出所所長鍾瀚瑋表示，有關店家遭棄單行為，本所將與店家聯繫完成報案程序，查明該行為人，亦請當事人主動與店家或本所聯繫說明。

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▲林姓老闆說，第一次遇到跑單的客人，今天就在我身上發生。（圖／民眾提供）

▲▼林姓老闆說，目前只希望能消掉，不然也是浪費。

▼因為免錢的他們也不吃。希望不要再有這樣的事情發生。

▼林姓老闆說，自助餐店從阿公時期就開店了，到他接手已50多年。