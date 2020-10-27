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抗旱大作戰！行政院拍板14億抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

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▲▼石門水庫今年沒有颱風侵台，也沒有豪雨，導致水庫水位持續下降，集水區近半乾枯，枯水期提早到達。（圖／記者呂佳賢攝）

▲石門水庫今年沒有颱風侵台，也沒有豪雨，導致水庫水位持續下降，集水區近半乾枯，枯水期提早到達。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣今年無颱風侵襲，導致降雨量不足，水庫大缺水！面對這樣的危機，行政院日前已拍板14億預算啟動抗旱準備，也開始實施水庫清淤作業，增加水庫蓄水量，另外經濟部也陸續啟動4項抗旱水源措施，估計能增加每日70萬噸供水。

蘇貞昌透過臉書表示，經濟部今年的水庫清淤量已打破歷年新高。用前瞻預算蓋的石門水庫清淤隧道、桃園新竹備援管線，會在這兩年落成。

蘇貞昌指出，今年是50多年來頭一次，颱風季完全沒有颱風襲台，面對明年可能出現的缺水危機，經濟部也已啟動抗旱水源，動用海水淡化、污水再生、抗旱水井，陸續完工後，可以緊急增加每日70萬噸供水。

蘇貞昌強調，旱災應變中心已經正式成立，政府絕對會穩住民生用水，也請您響應節約用水，讓大家一起度過難關。

此外，蘇貞昌日前於院會上拍板投入14億元經費，推動水利署提報的4大方案抗旱，包括1.抗旱水井整備、2.埤塘水源利用、3.水資源中心放流水、4.緊急海淡水，全面提供民生用水以及產業等用水之需，在明年梅雨季前開闢水源，以便因應今年到明年5月底前的雨水不足。

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