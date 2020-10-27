快訊／蔡英文「國情報告」美豬牛破局　民進黨挾多數表決輾壓在野黨

▲立法院院會針對國民黨團提案邀請蔡英文到立法院國情報告進行表決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨團提案請蔡英文針對放寬美豬美牛進口到立法院進行國情報告，並對黑箱開放萊豬進口公開道歉。立法院長游錫堃27日召集朝野協商後，公決案交付院會表決，最終民進黨挾人數優勢，兩案皆遭否決。

國民黨團總召林為洲於朝野協商時表示，政府匆促開放瘦肉精美豬進口，事先沒有先與業界、民眾、國會、在野黨充分溝通，不知道有什麼隱情要突然宣布，程序上有不妥，因此提出每個月要向立院報告，包括開放的狀況、逐批檢驗、邊境管制、追蹤履歷等，讓國人安心。

民眾黨團總召賴香伶表示，大家對於總統到國會報告都殷殷期盼，至於政府按月報告、提交進展是比較有意義的，而非形式上的道歉，民眾黨主張先將理性上可完成的初步建立起來；時代力量黨團幹事長王婉諭也贊成總統應來國情報告，並先著重在完善相關配套機制。

▲立法院院會，民進黨團總召柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團總召柯建銘指出，總統赴國會國情報告，長久以來這都是朝野攻防題目，立法院從未遂行過，而本會期開議到現在，總質詢都還沒開始，是對立院很大傷害；至於國民黨要求總統道歉部分，政治問題上並非一句道歉就能解釋，他認為總統已召開記者會慎重向國人報告此事，且這不只是食安問題，還涉及國際談判、戰略高度。

朝野協商後，兩公決案交付院會表決，針對蔡英文赴立院國情報告一案，贊成40人、反對55人遭否決；另要求蔡英文道歉一案，則是贊成38人、反對58人，兩案皆遭民進黨挾人數優勢否決。