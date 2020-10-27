婆婆虧「母豬賽貂蟬」！他心疼挺妻　1句話反遭網轟爆：媽寶男

▲婆婆把媳婦嫌棄的一無是處。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

家家有本難唸的經，婆媳問題一直是多數家庭中難解的問題，一名老公替妻子抱不平，因為生病暴肥，卻被家人酸「母豬賽貂蟬」，因為腸胃炎沒有食慾，卻被誤解為「嚴重公主癌」，他看不下去發文說出內心話，原本以為是心疼妻子的遭遇，沒想到最後一句話反被眾網友怒轟。

這名老公在臉書「靠北婆婆2.0」發文，老婆因為罹患多囊性卵巢導致身材變胖，家人卻認為他是「母豬賽貂蟬，只要是女人就好」。有一次老婆因為生理期突然來，血不小心滴到地上，就被老公的弟弟狠嗆「不衛生又沒長眼」。

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同樣都是跟家人吃飯，他表示，每次跟岳父吃飯，對方家人都會關心他要吃什麼，但是自己的媽媽卻從來不關心媳婦，「我媽都說她意見多是多想被捧？就連腸胃炎不想吃飯也被說嚴重公主癌」。

▲原PO覺得生活不愉快，興起想「放生老婆」的念頭。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



有一次出去吃飯，妻子傳訊息提醒他要夾菜給婆婆，卻被婆婆誤解成「一定又在傳訊息抱怨」，有時候老婆私底下還會跟他說「要對媽媽好一點」，但是家人對於老婆的好都不買單，甚至認為她在挑撥離間，「說我老婆裝傻裝可憐，就為了騙我憐憫之心」。

他認為這樣的生活很不愉快，因此興起想「放生老婆」的念頭，「這樣是不是對誰都好，我老婆彷彿是造成家庭糾紛的一枚不定時炸彈」。此話一出，網友們全氣炸「是在哈囉？前面講的很感人 後面是？」「自己家人的態度不改，放生幾個老婆都不夠，為妳老婆的處境感到可憐」、「男人保護不了自己老婆，那你就沒用，又是一個媽寶男」。