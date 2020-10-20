小姑無照車禍！婆婆竟「怪她沒頂罪」　老公霸氣護妻：妳有病嗎？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和小姑結伴出門買東西，原本由她負責騎車，但在婆婆的堅持下，換成無照的小姑載她，結果不慎發生車禍，事後婆婆反過來責怪她，為何不幫忙頂罪，幸好神隊友跳出來反擊，讓傻眼的她不至於太過委屈。

女網友在「靠北婆婆2.0」發文吐苦水，小姑差幾天才滿18歲，想當然沒有機車駕照，不過她是有的，當天兩人要出去買東西，照理講應該由她來騎，但婆婆不相信她的技術，硬要小姑當駕駛，「好死不死真的出車禍，小姑顧著看路邊攤販，追撞前車......。」

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事故發生後，婆婆不僅毫無歉意，還反過來責問「妳有駕照為什麼不說妳騎的就好？」一席話瞬間惹火也在旁邊的先生，氣憤回嗆說「妳有病嗎？她如果說是她騎的，不就幫忙頂罪、偽造文書，妳幹嘛硬要叫一個沒駕照的騎車？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

眼看兒子替媳婦說話，婆婆弱弱地解釋道，「她說她騎的，就不用罰錢還有上課啦！」聞言，原po再度傻眼，雖然沒在嘴上較勁，但心裡充滿委屈與不滿，不禁想問「怎麼是先怪我沒幫忙頂罪？」

對此，網友們忍不住爆氣回應，「婆婆該去看腦科了吧？還好妳隊友說得是人話」、「老公有出頭就好」、「跟老番顛較真妳就輸了」、「別人的女兒死不完」、「看來...妳千萬不要載妳婆婆，免得她沒坐好摔倒，還要硬説妳謀殺」、「這婆婆智商有問題，小姑也不正經」、「價值觀超有問題欸」。