媳婦住院沒人煮3餐…婆婆狠酸「真強切不掉！」　網譙：老公去哪了

▲生活被綁在婆家沒自由。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

照顧婆婆4年，卻一直被言語羞辱或是冷暴力！一名媳婦抱怨，她每天煮三餐給婆婆吃，還要照顧90歲的阿嬤，這4年來的家庭主婦生活都像被困在監牢，和老公出門沒帶婆婆還會被酸言酸語，讓她最心寒的是，前陣子被診斷出心臟附近長腫瘤，婆婆竟然跟老公說「妳老婆怎麼那麼厲害，可以長一顆瘤在身上切不掉？」

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」表示，她8年前從台北搬到台南，4年前開始待在家照顧婆婆和阿嬤，「就這樣4年就像被困在監牢裡哪裡都去不了」，和老公出去婆婆都想要跟，有時候還會對孫子生悶氣，「小孩叫妳阿嬤妳連理都不理，小孩只好默默上樓。」

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▲長腫瘤還要被婆婆酸。非當事人。（示意圖／取自免費圖Pixabay）



讓她心灰意冷的關鍵點是，前陣子回台北健康檢查，發現患有腫瘤，但離心臟太近沒辦法手術切除，婆婆竟然和老公說「妳老婆怎麼那麼厲害，可以長一顆瘤在身上切不掉？」健康檢查那幾天都住在醫院，孩子則回帶娘家看長輩，結果這段時間沒辦法待在家煮三餐給婆婆吃，後來一回台南就被冷眼對待，「真的讓我他X的想罵髒話。」

網友看完也無奈回應，「煮3餐等於一整天都在搞廚房，沒有人生了」、「妳的腫瘤應該也是長期壓力影響」、「你老公去哪？這種事老公應該站出來」、「情緒會影響健康，好好思考一下自己未來的人生，加油。」