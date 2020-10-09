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婆婆低姿態求和「拜託快回家」　受辱媳婦一句話酸回去

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▲▼補身湯,婆媳（圖／取自Pakutaso）

▲婆婆低姿態求「快回家」，媳婦反擊一句話酸爆。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

「婆媳關係」一直以來都是婚姻中的重點問題，一名女網友日前在臉書感嘆，她中秋節回娘家烤肉，期間接到婆婆打電話「低姿態」希望她趕快回家，但想起之前婆婆曾經羞辱她的話，讓她氣得一句話酸回去，旁邊娘家人聽了也紛紛拍手叫好。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她中秋節回娘家烤肉，婆婆突然打電話來，她接起後刻意開擴音，讓娘家的人都聽得到，只見婆婆說「妳快回來好不好，家裡沒有妳不行」，但想起之前婆婆曾經羞辱她的話，讓她決定直接回一句「我這個『破鞋』，伺候不了妳這個高尚人」，

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原PO掛掉電話後，旁邊娘家人紛紛拍手叫好，她的大嫂甚至說「妳終於學會了反抗，以後別再讓別人欺負妳」，讓她聽了相當感動，非常謝謝嫂子對她的疼愛，直呼「有空，你也要回家陪陪親家，嫂嫂有妳真好。」

其他網友看了文章後，也紛紛鼓勵原PO，「有時候真的要自私一點，照顧好養大自己的父母」、「女人何苦為難女人，好嫂嫂要珍惜疼愛啊」、「真的，該反擊就要反擊，不要委屈自己」、「什麼時代了，還有嫁過去就做牛做馬的想法。」

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