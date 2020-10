專訪吳釗燮被關心！陸使館狂發函騷擾　印度媒體怒批：別下指導棋

▲Zee News電視台旗下WION國際頻道日前專訪外交部長吳釗燮。(圖/翻攝自YouTube/WION)



文/中央社記者康世人新德里23日專電

中國駐印度大使館今天發函給日前專訪外交部長吳釗燮的Zee News電視台旗下WION國際頻道,引起Zee News反彈,批評中國意圖對印度媒體報導下指導棋。

先前因印度媒體報導雙十國慶及介紹台灣,不斷發函和私訊騷擾印度媒體與記者的中國駐印度大使館,遭印度媒體反彈後仍然不知收斂,今天又致函給Zee News旗下「世界新聞一手掌握」(WION)國際頻道,要求WION遵守「一個中國」原則,不可稱台灣為國家。

中國駐印度大使館在信中還指出:「強烈抗議WION無視印度政府長期的立場,為台灣民進黨當局的分裂活動提供平台。」

上述強烈措辭,惹火Zee News集團和旗下WION等頻道,透過各個新聞頻道批評中國駐印度大使館不斷意圖「指導」印度媒體的報導方向。

WION更在今晚的政論節目探討中國不斷粗暴干涉印度新聞自由,並施壓媒體的行為,以及不斷威嚇台灣,更「入侵」印度領土,在東海、台海和南海從事軍事擴張的行為。

21日負責專訪吳釗燮的WION主播夏瑪(Palki Sharma)也推文貼出中國駐印度大使館的信函回嗆說,中國駐印度大使館發函給WION要求遵守「一中」原則,那「一個印度」呢?

Chinese embassy’s protest letter to @WIONews on the One-China policy. What about one-India? Can China start by admitting that Kashmir,Ladakh & Arunachal Pradesh are parts of India? Respecting sovereignty is a two-way street @ChinaSpox_India.

Happy to have interviewed @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/Uszsfw3Cb6