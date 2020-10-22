林為洲擋美豬挺「拜登凍算」！　林俊憲質問：難道換人就不會開放？

▲立委林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨立委林為洲22日表示，若是美國民主黨候選人拜登當選，國民黨團就會提出撤銷瘦肉精美豬進口的行政命令公決案，並表態「不想吃萊豬，拜登加油！凍算！」。對此，民進黨立委林俊憲質問，難道換個人美國就不會希望我們開放？他也勸國民黨主席江啟臣趕快出來洗地，要林為洲收回這句話。

針對美國總統大選，林為洲22日在臉書上表態，「不想吃萊豬，支持拜登當選」。事後，江啟臣甚至緩頰，表示對於美國選舉，國民黨絕對尊重與也不會發表任何評論，從黨的立場絕對不會發表美國選舉的評論，也不會押寶，一切以美國人民選擇為重。

對此，林俊憲在臉書吐槽，前幾天才說中國「不承認中華民國就是敵國」的林為洲，今天又發表最新力作，直接公開宣布支持拜登，認為拜登選上就可以迴避美豬議題。

林俊憲質疑，江啟臣不久前才質疑蔡政府押寶特定候選人，當時自己就已經反駁，政府從來沒有宣布支持過誰，也不可能這樣做，結果自己黨內馬上就有人出來力挺拜登。再怎麼說林為洲都是立法委員，他的說法難道不會被誤認為是台灣國會的立場嗎？

林俊憲提到，更好笑的是，林為洲的理由居然是認為拜登選上就不必與美國協商美豬議題。他直言，川普與拜登都是要選美國總統，當然會以美國利益為優先，怎麼會幼稚到靠押寶來迴避美豬議題？這本來就是兩國間的貿易問題談判，難道換個人美國就不會希望我們開放？

他批評，國民黨「外交退化」成這副德性，原因也很明顯，十幾年來，他們口中的外交只剩下對岸的中國，中國就是他們眼中的全世界、中國的觀點就是他們口中的世界觀，完全忘記該如何跟其他國家打交道了。

林俊憲說，如果這就是國民黨現在的外交知識程度，還是勸江啟臣趕快出來洗地，要林為洲收回這句話，也請約束黨內同仁以後少對國際事務發言，專注在你們最重視的國共關係就好，免得把全台灣拖下水。



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