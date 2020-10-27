爺爺自縊輕生！孫子墓旁「鞋帶上吊」跟著走了　曾稱夢見祖上老人

▲39歲老師上吊身亡。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

奇跡沒有發生！四川西充晉城中學化學老師賈博聞在失聯半個月後，24日被發現，在鄉下老家埋葬其爺爺的山頭自縊身亡。令人費解的是，他爺爺當年也是上吊自殺。這是否就是賈博聞自殺的導火索，還有待警方進一步查證。

據《封面新聞》報導，10月10日下午，四川西充縣晉城中學39歲的化學老師賈博聞離校，租車回鄉下祭拜，但一去便杳無音信。15日中午，晉城中學保衛科喻科長稱，賈老師下鄉前曾提到，自己晚上夢見祖上老人，於是決定回老家西充縣仁和鎮祭拜。走之前，他把車放在了學校，於10日下午3時許租車回鄉。

警方、學校、家人和治途鄉鎮多方尋找，仍無下文。妻子稱，丈夫從不賭博，無不良嗜好，失蹤前沒有任何異樣。直至24日，他的遺體被發現。

▲疑似他上山的腳印。（圖／翻攝自封面新聞）

據悉，發現賈博聞死亡的地點，是埋葬他爺爺的那個山頭的山頂。周圍的群眾說，山頂有蜂巢，儘管有多次搜山，但一直沒有到達山頂最高處；當天，賈博聞的父親不顧危險爬到山頂，最終發現自縊身亡的兒子。

西充縣公安局刑偵人員迅速趕到現場，初步排除他殺的可能。賈博聞隨身攜帶物品，在地上擺放整齊，屍表無外傷，周圍無打鬥痕跡，用鞋帶在一棵柏樹上自縊身亡。不遠處有灰燼，疑為自殺前因天冷烤火。

令人費解的是他爺爺當年也是上吊自殺，賈博聞一直認為，爺爺的死和自己惹了爺爺生氣有一定關係，埋下了心理陰影。妻子稱，爺爺是在他們結婚之前出的事，自己為此曾多次開導過他，原以為隨著時光流逝而淡化，沒想到最終還是演化成一場無法排解的悲劇。

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