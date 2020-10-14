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「來生願做一隻貓…」研究生實驗室上吊身亡　千字文痛訴絕望3年

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▲▼大連理工大學一研三學生自縊身亡。（圖／翻攝自微博）

▲他公開繩子照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳10月13日凌晨，大連理工大學一研究生3年級的男生在學校實驗室，自縊身亡。此前，該學生寫下遺書透露了自己論文、實驗、畢業等困境，稱來生願做一隻貓。遺書內容曝光，多處細節讓人心碎。網友淚目表示，連遺書都這麼柔軟可愛的人，一定能如願以償做只無憂無慮小貓咪。

網友「紅燒土豆葉」13日凌晨2點整，PO出了遺書，配文「再見」，顯示定位為「大連•大連理工大學西部校區-化工實驗樓」。

▲▼大連理工大學一研三學生自縊身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼遺書。（圖／翻攝自微博）

▲▼大連理工大學一研三學生自縊身亡。（圖／翻攝自微博）

他寫下長文透露自己論文、實驗的困境。當時，遺書發出後，立即引發網友熱議，百萬網友牽掛著「紅燒土豆葉」的情況，相關話題閱讀量甚至達2.9億、討論3.8萬。

然而，不幸的消息還是傳來，14日，校方發佈情況通報稱，「13日早7時左右，該校化工學院一名研究生被發現在實驗室身亡。經公安部門初步調查，排除他殺，具體情況正在進一步調查中。」

目前，學校已經成立工作組，配合公安機關和家屬處理相關事宜。

▲▼大連理工大學一研三學生自縊身亡。（圖／翻攝自微博）

▲自殺微博。（圖／翻攝自微博）

網友看後紛紛淚目表示，「他最後還在祝國家繁榮昌盛，多麼溫柔的人啊」、「下輩子，願你身體無恙，無憂無思，無拘無束，自由自在，去做自己想做的事，看自己想看的風景，有人安慰，有人疼」、「你好呀！你這只小貓咪剛剛出生了20個小時，即使什麼都不做，依然有人愛著你呦～」。

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