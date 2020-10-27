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鬼屋「池昌旭+宋威龍」白臉屍！太帥引5萬人圍觀…女羞喊想被鬼壓床

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▲長沙世界之窗鬼屋NPC。（圖／翻攝自微博）

▲長沙世界之窗鬼屋NPC。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

見鬼了見鬼了！日前，大陸有網友在遊樂園鬼屋裡，拍到萬聖節NPC（非玩家角色或稱非操控角色，是指角色扮演遊戲中非玩家控制的角色），沒想到因為超高的顏值，神似「池昌旭+宋威龍」，引發眾多女粉眼冒愛心，驚呼「鬼屋有這種鬼抓我，我是不會跑的，我自己掛他身上」。據悉，因為該男生顏值太高，引起5萬人衝到鬼屋圍觀拍照。

▲長沙世界之窗鬼屋NPC。（圖／翻攝自微博）

▲超多女粉要求合照。（圖／翻攝自微博）

據爆料網友透露，該NPC是在長沙世界之窗的鬼屋。女網友忍不住讚歎，「看到長沙世界之窗鬼屋NPC的時候，瞬間明白，原來怕不怕鬼是取決於NPC的顏值的。」

隨後，該爆料微博立即被瘋傳，目前已有超28萬人按讚，更衝上微博熱搜，相關話題量達114.3萬。

▲長沙世界之窗鬼屋NPC。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸各地的鬼屋NPC照片被曝出，顏值都很高。（圖／翻攝自微博）

▲長沙世界之窗鬼屋NPC。（圖／翻攝自微博）

不過，該NPC爆紅後，有許多網友表示不服，紛紛甩出各地的鬼屋NPC照片，多位都有驚人的顏值。

女網友看後全暴動驚呼，「全國各地鬼屋的npc都太帥了點吧！！！人鬼情未了等我一個」、「我願意和這種鬼獨處一室」、「帥哥們都去當鬼了嗎」、「想要鬼壓床」、「我願意為了他在鬼屋裡睜一次眼」、「第一次這麼渴望鬼壓床」、「長這樣就別扮鬼了，扮我男朋友吧」、「好多帥鬼」。

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▼女粉表示想被鬼壓床。（圖／翻攝自微博）

▲長沙世界之窗鬼屋NPC。（圖／翻攝自微博）

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