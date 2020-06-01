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鬼屋嚇人也要社交距離！日本遊樂園推防疫規定：吉祥物禁止擊掌

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▲ 東京迪士尼目前仍暫停營業。（圖／路透）

▲ 東京迪士尼目前仍暫停營業。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本政府在上個月25日全面解除緊急狀態後，仍然呼籲民眾要保持社交距離，以防第二波疫情爆發。日本主題樂園協會為了協助遊樂園重啟，除了要求民眾在搭乘雲霄飛車時不得開口尖叫之外，還補充規定，鬼屋內出來嚇人的鬼也必須跟民眾保持社交距離。

據Asia Times報導，根據日本主題樂園協會推出的新冠肺炎預防性防疫指南中，在搭乘雲霄飛車或是體驗其他高刺激性的設施時，建議遊客可以配戴口罩並避免大聲尖叫，以避免飛沫傳染。

▲▼ 東京迪士尼宣布2月29日起休園3月15日。（圖／路透）

除了針對訪客外，日本主題樂園協會也希望園方可以就門把、水龍頭等會被頻繁接觸的設備定期消毒，並呼籲員工也要主動配戴口罩，鬼屋內出來嚇人的鬼必須跟民眾保持社交距離，裝扮成吉祥物的工作人員也必須遵守相關規範，不能隨便與民眾握手或擊掌。此外，攤販也被要求，不要拿出玩具或試吃品給小朋友。

遊樂園業者表示，「這些準則不會將感染數降至零，但可以減少感染風險，我們會持續研究降低病毒傳播風險的方法。」

目前日本最知名的主題樂園「東京迪士尼樂園」，以及位於大阪的「日本環球影城」都還暫停營業，開幕時間尚未公布，不過都紛紛表態支持這項指南。

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