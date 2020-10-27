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慧眼看天下／拜登不怕電郵門　朱利安尼反遭殃！？

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選倒數剩下不到10天，儘管民主黨候選人拜登的兒子杭特拜登陷入「電郵門」風波，但看起來拜登的選情並沒有受到特別劇烈的影響，即使在最後一輪美國總統候選人辯論會上，川普抓到機會就猛用「電郵門」的問題抨擊拜登，拜登還是顯得老神在在，反倒是這次事件中的另外一位關係人，前紐約市長朱利安尼卻意外的被「電郵門」的星星之火給燙傷。

▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透） 
▲拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

日前一部即將在串流平台Amazon Prime上線的偽紀錄片電影，就流出一段朱利安尼被設局專訪的不雅內容，讓人忍不住想問朱利安尼到底怎麼了？而從一連串「電郵門」爆料操作的過程來看，政治大學國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，朱利安尼最近的行為連他自己的女兒都搞不清楚了，甚至懷疑是不是為了權力中了邪，要不然怎麼會變成這樣。至於主流媒體沒有隨著朱利安尼的爆料起舞，是不是因為第一時間獨家爆料的「紐約郵報」太小，而覺得公信力不足，這點曾經住在紐約好幾年的淡江大學財金系教授聶建中表示，主流媒體應該多少還是受到2016年希拉蕊「電郵門」的事件影響，在主要證據都不是那麼齊全的狀況底下，所以才會在這件事的表現上比較冷淡。

相較於「紐約郵報」獨家報導杭特拜登的「電郵門」，另一家歷史更悠久的大報「紐約時報」，則披露了川普在中國大陸有秘密帳戶的新聞，讓拜登在最後一輪的總統候選人辯論會上，有機會也朝川普丟出質疑的炸彈。眼看民主黨、共和黨兩陣營的候選人或是其家族成員，或多或少都跟中國大陸有點關係，那麼到底這次一直被捲進美國總統大選的中國大陸，這兩位候選人是誰當選，會對中國大陸比較有利呢？

嚴震生教授在節目中分析認為，川普雖然大打抗中牌，可是他的確激起了中國大陸的愛國心，反觀拜登，中國大陸可能會擔憂如果美國由他當家，那麼未來是不是會把貿易問題跟人權問題掛勾？還有拜登相較於川普，是更有利於整合美國的西歐盟邦，如果美國未來真要做一個圍堵中國大陸聯盟的話，法國跟德國看起來應該是比較願意跟拜登合作，那麼拜登當選將對中國大陸形成一種比較不好處理的狀態。

聶建中教授則認為，如果美國內部持續反中的輿情看漲，那麼誰才是真的有魄力對中國採取強硬態度的，恐怕就非川普莫屬了，至於習慣把利益把中間的川普如果連任成功，中國大陸相信也會有其他方法來做應變。

▲美國總統川普在最終場辯論會。（圖／路透）

▲美國總統川普在最終場辯論會。（圖／路透）

根據最新的澳洲洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)公佈的2020年的亞洲實力指數報告，台灣因為防疫有成所以在亞洲實力的排名不差，而持續盤踞第一、二名寶座的依然是美國跟中國大陸。雖然美國對台軍售規格等級越來越高，國會核准的效率也越來越快，甚至近期連美國國務卿龐培歐也常在國際間替台灣發聲，但是夾雜在東西方兩大國家之中，台灣該如何在穩定中求發展，聶建中教授從經濟學的角度來看，台灣想在穩定中求發展，就應該降低對美國總統選舉押寶的心態，要以太極拳的模式來對未來情勢表態，太過激情的方式都可能對未來造成極大的風險，想要求發展，執政團隊就應該更謹慎小心。

▲▼慧眼看天下第119集顯圖。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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