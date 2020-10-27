老天挺川普？美媒諷想當選除非「被雷擊2次」　川普大廈2天後遭雷擊3次

▲美國現任總統川普。（圖／路透）

實習記者李芸／綜合報導

美國總統大選剩不到一週的時間，許多人發文表示，自己已經投下神聖的一票，也鼓勵還沒投票的朋友要趕快行動為自己發聲，總統人選將會在11月3日出爐，這也會是全美歷史性的一刻。目前現任總統川普的支持度非常的低，美媒《華爾街日報》在日前發布一篇文章諷刺，「如果川普想要連任，除非被雷擊中同個地方兩次！」

民調顯示，川普的支持度有幾度落後拜登超過2位數，《華爾街日報》20日一篇由萊利（Jason L. Riley）所撰寫的評論為此比喻，想要川普連勝就像同個地方被雷打到二次一樣困難。沒想到在文章發表的隔二天，也就是最終辯論會前幾個小時，位在芝加哥（Chicago, Illinois）的川普大夏就在一日內被雷擊3次。

芝加哥攝影師巴特勒（Barry Butler）在凌晨捕捉多張川普大夏被雷擊中的畫面，這些巧合引發許多網友的討論，支持川普的網友都非常的興奮，然而在開票結束之前，所有的猜測都只是猜測。