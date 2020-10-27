川普「連3場」明州造勢活動爆群聚感染！23支持者衰染疫

▲川普與妻子梅蘭妮亞10月初雙雙確診，白宮內部也接連爆出染疫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普10月初與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診新冠肺炎，而在經歷短暫的休養與隔離後，川普隨即返回選戰的第一現場。不過包含川普在內，白宮連環爆出染疫，也讓川普先前對於新冠病毒的輕視態度顯得格外諷刺。如今更傳出，明尼蘇達州9月份有3起群聚感染發生在川普的造勢活動上，超過23名川普支持者先後染疫。

根據CNN報導，明尼蘇達州的衛生部門26日表示，州內有23例確診病例與川普陣營9月的造勢活動有關，分別是發生在伯米吉、明尼亞波里斯以及杜魯斯等地的群聚感染。其中最嚴重的便是9月18日舉行於伯米吉的造勢活動，當時至少有2000人到場，而截至目前為止，該場活動已經造成至少16人染疫，其中有2人目前仍在住院。

另一方面，9月24日由川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與副總統彭斯（Mike Pence）出席的明尼亞波里斯造勢晚會也發生群聚感染。不僅如此，川普9月30日出席舉辦於杜魯斯的造勢活動，該活動已出現4例確診，而川普本人則在2天後宣布染疫。

對此，川普陣營發言人則稱，他們對造勢活動採取了嚴格的預防措施，要求每位到場人士都量體溫，並提供口罩，同時確保有足夠的消毒洗手液。

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