職場出櫃挑戰更大！她到補習班試教「對方完全不抬頭看一眼」

▲「2020 打開職場的櫃子」職場出櫃論壇。（圖／彩虹平權大平台）

記者林育綾／台北報導

儘管同婚通過，「職場出櫃」對許多同志來說仍然是一大挑戰！在生態導覽深獲得許多親子族喜愛的「昆蟲擾西」吳沁婕透露，由於自己的氣質和外型並非傳統女性的樣貌，剛出社會到補習班試教時，遇過對方「完全不抬頭看一眼」；另外也有跨性別者現身說法；而音樂人陳建騏也說，「不認為藝人或公眾人物有出櫃的義務」，因為面對廣大陌生群眾時，壓力是完全不一樣的。

每年10月為「台灣同志驕傲月」，今年除了31日的遊行，許多團體也在近期舉行相關活動與講座。彩虹平權大平台及同志諮詢熱線在昨（25）日舉行「2020 打開職場的櫃子」職場出櫃論壇，邀請到昆蟲擾西吳沁婕、前游泳國手唐聖捷、資深音樂人陳建騏，以及一位在擔任3C產品門市人員的Momo，前渣打銀行大中華區及北亞市場的CRO Wayne Porritt 也從澳洲視訊連線與談，吸引百位民眾參與。

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▲「昆蟲擾西」吳沁婕曾因為外型，剛出社會時不被認可。（圖／彩虹平權大平台）

吳沁婕提到自己很幸運，遇到很多很支持他的家長和學生，尤其在公投期間，當她在社群媒體上分享同婚相關的訊息，都獲得許多迴響。不過剛出社會到補習班試教時，曾因為自己的氣質和外型不同於傳統女性的樣貌，遇過對方完全不抬頭看他一眼，去學校演講時也被問過「是不是會跟男人結婚生子？」

吳沁婕還分享，許多人會說「別人家的小孩是同志可以，但我家的不行」，因此她的母親與他一起出櫃，讓社會大眾看見「這是一個有同志小孩的媽媽」，希望打動更多的家長。

她還強調，每一個人出櫃的經驗都不一樣，因為自己不怕衝突，所以直接面對出櫃，「但並不代表這樣做才是正確」。「出櫃還是需要不斷地認識自己，瞭解自己如何面對沮喪及要對誰分享，這也是一輩子的功課，而這個功課多做也只有好處沒有壞處」。

▲前游泳國手唐聖捷希望，最理想的狀態是「沒有一個人需要特別公布自己的性傾向」。（圖／彩虹平權大平台）

前游泳國手唐聖捷則分享，這是他第一次在公開場合出櫃，過去他一直認為，最理想的狀態是「沒有一個人需要特別公布自己的性傾向，希望自然地讓社會意識到大家沒有不同」。

唐聖捷說，體育界確實整體氛圍非常陽剛，自己從小到大都待在這樣的環境，經常覺得格格不入，甚至被排擠、被言語的攻擊，而當時選擇保護自己的方式，就是追求更卓越的體育成績，雖然運動員追求好成績是天經地義的，但因為自己是同志，就更努力想透過成績證明給其他同學看。

他也提到，自己曾經目睹學弟因為性別氣質比較陰柔而挨揍，但當時很害怕，所以沒有挺身而出，這段往事讓他耿耿於懷，成為他現在公開出櫃並且希望在體育界推動性別平等意識的動力，透過分享自己的經驗，讓年輕選手們知道不要害怕及如何保護自己。

▲Momo是一位跨性別女性，因為再也無法以男性身份生活，決定勇敢跨出第一步。（圖／彩虹平權大平台）

而曾經門市銷售工作的Momo是一位跨性別女性，待在現職的公司已經8、9年，出生的時候是男生，6年前下定決心面對困擾自己許久的性別問題，開始蒐集資訊，準備轉換性別。

Momo提到，成長過程中能獲取關於跨性別的資訊，多來自媒體，而且多半很負面，讓他很害怕面對自己的不同，但他已經無法用一個男性的身份生活，不想見朋友，也無法好好工作，所以決定跨出第一步，並且與公司溝通。

Momo說，現實確實不盡如人意，顧客不一定會接受、同事不一定會認同，但最重要的是認識自己、接受自己，因為除了別人的眼光，還是要有收入才能支持自己的手術及生活。

她認為，跟公司溝通非常的重要，而自己相對幸運，在提出需求後公司也作出相應的安排，也希望從事人資相關工作的朋友，可以思考如何促進更友善的環境，「因為雖然我們不會天天都談性別，但性別時時刻刻影響著每個人」。

▲資深音樂人陳建騏認為，藝人或公眾人物沒有出櫃的義務。（圖／彩虹平權大平台）

音樂人陳建騏表示，自己之所以在2018年金馬獎後在社群媒體上出櫃，很大的原因和動力是公投，雖然自己早已經跟父母出櫃，但因為公投期間在Line群組中有太多不實的資訊，因此決定進一步跟家族裡的人對話，他用反問的方式，希望親友能跟他討論，才開啟了對話的機會。

陳建騏說，我們自己常常覺得理所當然的事情，對很多長輩或沒有機會認識同志的人來說完全不一樣，因此他希望用出櫃、跟家人談來增進瞭解，讓大家知道家族裡有一位同志，這也是他決定在社群媒體上出櫃的原因。

他也說，在音樂和娛樂產業有非常多的同志，大家並不會因為性傾向或性別在工作上受到太多不公平的對待，許多膾炙人口的歌曲，可能就是同志的作品，大家其實都深受這些同志創作者影響，卻沒有發覺，因為「愛和感動是一樣的」。

不過陳建騏表示，不認為藝人或公眾人物有出櫃的義務，很多藝人或公眾人物沒有進一步對社會大眾出櫃，就像我們在自己的職場可能只會對一部分的人出櫃一樣，因為當要面對廣大的消費者和陌生的群眾時，壓力是完全不一樣。而自己的原則是，要「做自己」並且「不要說謊」。

▲四位講者。（圖／彩虹平權大平台）



前渣打銀行大中華及北亞區CRO Wayne Porritt以視訊連線的方式，分享了自己在金融業數十年的經驗，他的職涯前半段都沒有出櫃，因為深怕自己會失去工作、失去支持生活的基本收入，他也曾經與同志友人在街上被主管撞見而驚慌失措，不知道該如何面對主管的詢問。但他遇到自己現在的丈夫後，決定要把喜悅分享給上司，對上司出櫃，也意外獲得了支持，從此他下定決心要身體力行，幫助職場上其他年輕的同志。

Wayne也分享了他在企業內容和推動多元共融（Diversity & Inclusion）的政策，透過成立員工社團，除了邀請同志員工加入之外，更重要的是邀請支持同志的「異性戀盟友」加入，讓害怕出櫃的員工知道，公司是友善而且願意為多元共融作努力的。

Wayne也分享，在職場出櫃不一定總是順利，但更重要的是找到支持你的盟友，知道同事或主管會支持你。而自己作為主管職，也認為有責任和義務要促進職場內的多元共融及平權，透過具體的規範和機制來處理歧視的問題，不讓職場平等淪為紙上談兵。

而每年的盛會「台灣同志遊行」今年由台灣彩虹公民行動協會主辦，以「成人之美」為主題，期待創造更友善、共融的社會，將於10月31日舉行，起點及終點皆在「台北市政府廣場」。當天11:30 「彩虹市集」正式營運，13:00舞台節目活動開始，14:00遊行隊伍出發，預計16:20舞台節目活動開始 ，整體活動計劃在18:40結束。

10/31 台灣同志遊行

北路線：台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 → 台北市政府廣場

南路線：台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場

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